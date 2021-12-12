Страны G7 грозят России тяжелой ценой в случае «вторжения на Украину»

По мнению России, НАТО должно отозвать обещания своего Бухарестского саммита 2008 г. о включении в блок Украины и Грузии и юридически закрепить неразмещение угрожающих России систем вооружения. От линии соприкосновения между Россией и членами НАТО следует отвести на определенное расстояние районы проведения учений, согласовать предельные дистанции сближения военных кораблей и самолетов, прежде всего в Черном море и на Балтике. Россия предлагает восстановить регулярные контакты министерств обороны России, США и других стран НАТО и призывает американцев присоединиться к российскому мораторию о неразмещении ракет средней дальности в Европе. Эти предложения содержатся в заявлении МИДа, принятом вечером 10 декабря. После саммита Путина и Байдена 7 декабря российский президент пообещал, что их выдвинут в скором времени.