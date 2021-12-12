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Страны G7 грозят России тяжелой ценой в случае «вторжения на Украину»

Российские предложения в сфере безопасности для них неприемлемы, считают эксперты
Глеб Мишутин
G7 грозит России и не готова рассматривать ее предложения / Anthony Devlin / AFP

МИД России раскрыл суть предложений, которые Москва предлагает обсудить странам НАТО для обеспечения мира и безопасности в Европе. Однако страны G7 на них не отреагировали, хотя президент США Джо Байден и обещал это после саммита с Владимиром Путиным. Зато G7 пригрозила Москве «огромными последствиями» в случае вторжения на Украину.

По мнению России, НАТО должно отозвать обещания своего Бухарестского саммита 2008 г. о включении в блок Украины и Грузии и юридически закрепить неразмещение угрожающих России систем вооружения. От линии соприкосновения между Россией и членами НАТО следует отвести на определенное расстояние районы проведения учений, согласовать предельные дистанции сближения военных кораблей и самолетов, прежде всего в Черном море и на Балтике. Россия предлагает восстановить регулярные контакты министерств обороны России, США и других стран НАТО и призывает американцев присоединиться к российскому мораторию о неразмещении ракет средней дальности в Европе. Эти предложения содержатся в заявлении МИДа, принятом вечером 10 декабря. После саммита Путина и Байдена 7 декабря российский президент пообещал, что их выдвинут в скором времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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