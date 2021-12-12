Депутаты предложат Татьяне Голиковой доработать законы о QR-кодах и вакцинации

Тон ей задал спикер Госдумы единоросс Вячеслав Володин. 10 декабря во время визита в Саратов он поговорил с жительницей города, которая заявила ему, что «лояльной сегрегации» [в связи с введением QR-кодов] быть не может. «Ваша точка зрения будет лежать в основе того диалога, который состоится [13 декабря]», – пообещал ей Володин под телекамеры. Одна из основных задач встречи – разговор с авторами законопроектов перед первым чтением 16 декабря, сказал «Ведомостям» источник во фракции «Единой России»: «Депутаты в данном случае выступают как представители народа, вопросы и обращения в большом количестве поступают именно нам, и нам нужно знать, как на них отвечать, и не брать всю ответственность на себя». По словам этого собеседника, в вопросе принятия законов «система начала потихоньку откатывать назад», после того как регионы превентивно стали вводить QR-коды и люди на это отреагировали.