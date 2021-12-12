Депутаты предложат Татьяне Голиковой доработать законы о QR-кодах и вакцинации

Депутаты предложат Татьяне Голиковой доработать законы о QR-кодах и вакцинацииПредставители правительства за один день ответят на все вопросы Госдумы
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и другие представители Белого дома 13 декабря обсудят с депутатами законопроекты об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест, а также междугородного и международного транспорта. За день они планируют обойти все пять думских фракций, сказали «Ведомостям» их представители. Первой утром пройдет встреча с «Единой Россией».
Тон ей задал спикер Госдумы единоросс Вячеслав Володин. 10 декабря во время визита в Саратов он поговорил с жительницей города, которая заявила ему, что «лояльной сегрегации» [в связи с введением QR-кодов] быть не может. «Ваша точка зрения будет лежать в основе того диалога, который состоится [13 декабря]», – пообещал ей Володин под телекамеры. Одна из основных задач встречи – разговор с авторами законопроектов перед первым чтением 16 декабря, сказал «Ведомостям» источник во фракции «Единой России»: «Депутаты в данном случае выступают как представители народа, вопросы и обращения в большом количестве поступают именно нам, и нам нужно знать, как на них отвечать, и не брать всю ответственность на себя». По словам этого собеседника, в вопросе принятия законов «система начала потихоньку откатывать назад», после того как регионы превентивно стали вводить QR-коды и люди на это отреагировали.
Побочный эффект от встречи
При принятии законов о QR-кодах нужно «рассмотреть вопрос ответственности за поствакцинальные осложнения», заявил «Ведомостям» зампред комитета по собственности Николай Николаев («Единая Россия»). Он поднимет этот вопрос на встрече с Голиковой, поскольку на соответствующий законопроект пока не получил заключения Белого дома. Заключение необходимо для официального внесения инициативы в Госдуму.
Разработанные после начала пандемии Николаевым поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предполагают увеличение компенсации при поствакцинальном осложнении с 10 000 до 40 000 руб., единовременного пособия при смерти родственника после прививки – с 30 000 до 1 млн руб., а также ежемесячной компенсации в случае признания человека инвалидом из-за поствакцинального осложнения – с 1000 до 12 000 руб.
В пояснительной записке депутат отмечает вклад вакцинации в увеличение средней продолжительности жизни на 20–30 лет, ликвидацию оспы и освобождение большинства стран от полиомиелита. Тем не менее Николаев напоминает, что на 1 млн доз вакцины от туберкулеза БЦЖ приходится 100–1000 случаев осложнений в виде лимфаденита, острого инфекционного поражения лимфатических узлов, на 1 млн доз вакцины от столбняка – 5–10 случаев неврита плечевого нерва. В 2018 г. в России, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано 256 случаев поствакцинальных осложнений.
Статистику поствакцинальных осложнений при вакцинации от коронавируса Россия не публикует. Разработчики вакцин от ковида – НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи («Спутник»), Центр М. П. Чумакова РАН («Ковивак») и ГНЦ ВБ «Вектор» («Эпиваккорона») – не ответили на запрос «Ведомостей».
По словам инфекциониста, главного врача «Инвитро Сибирь» Андрея Позднякова, на основе информации о поствакцинальных осложнениях от «Спутника V» из Аргентины, где уже поставлено 9 млн доз вакцины, можно делать выводы, что вероятность этих осложнений крайне низка – менее сотой доли процента: «В Аргентине зафиксировано два случая синдрома Гийена – Барре [острое аутоиммунное нервно-мышечное заболевание], один случай перикардита [воспаление сердечной сумки] без летального исхода, а также один случай тромбоцитопении [снижение уровня тромбоцитов]. Тромбозов, о которых писали в связи с использованием вакцины от компании AstraZeneca, при применении «Спутника V» зафиксировано не было».
Дополнительные расходы бюджета на увеличение компенсаций в 2021 г. составили бы 212,66 млн руб., что не превышает 1,2% от трат на закупку всех вакцин для национального календаря профилактических прививок (в 2019 г. они составили более 18 млрд руб.), говорится в пояснительной записке к законопроекту. В пресс-службе правительства России и аппарате Голиковой не ответили на запрос «Ведомостей» о заключении на законопроект депутата Николаева.
Что еще предстоит правительству и Думе
Сразу после единороссов Голикова встретится с фракцией КПРФ, которая выступает против обязательной вакцинации и ограничительных мер. По словам депутата Госдумы Александра Ющенко, формат предусматривает выступления Голиковой и министра транспорта Виталия Савельева, а затем вопросы. Третья по размеру фракция – «Справедливая Россия» встретится с Голиковой в обед.
«Позиция справороссов по этому вопросу была сформулирована еще в ходе избирательной кампании: прививаться нужно, но заставлять это делать нельзя», – заявил «Ведомостям» первый зампред фракции Дмитрий Гусев. По его словам, на общественном транспорте QR-коды ввести невозможно и попытки сделать это со стороны регионов уже привели к «недовольству людей». Поэтому, как минимум, считает Гусев, требуется разрешить покупать билеты на самолеты и поезда с ПЦР-тестами, причем они должны проводиться за счет государства.
Последними с представителями Белого дома встретятся депутаты самых маленьких фракций – «Новых людей» и ЛДПР.
После этих встреч Госдума примет проект в первом чтении вместе с постановлением, в котором будет зафиксирована необходимость доработки инициатив с опорой на мнение избирателей, отмечает политолог Александр Пожалов. Законопроекты можно принять в первом чтении и дорабатывать, говорит источник «Ведомостей», близкий к правительству. 9 декабря о необходимости «проработать» инициативы правительства, отметив их «рамочный» характер, заявил президент Владимир Путин.