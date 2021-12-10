Госдума скорректирует законопроекты об обязательных QR-кодах ко второму чтению

Руководитель ассоциации онкологических пациентов «Здравствуйте!» Ирина Боровова рассказала, что существует «масса кривотолков, которые подчас запутывают не только население, но и самих врачей». По ее словам, людей волнует вопрос, при каких заболеваниях и состояниях можно прививаться, какие диагнозы будут основанием для медотвода и на какой период он будет распространяться, будут ли выдавать сертификат о вакцинации гражданам, привившимся за рубежом, а также тем, у кого высокий титр антител. Кроме того, Боровова спросила, как будет происходить проверка QR-кодов на объектах транспортной инфраструктуры в условиях ограниченного времени, например при стоянках поезда длительностью в две минуты.