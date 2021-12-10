Госдума скорректирует законопроекты об обязательных QR-кодах ко второму чтению

Госдума скорректирует законопроекты об обязательных QR-кодах ко второму чтениюВопросы есть к обеим инициативам правительства
В правительстве и Госдуме пока не отказались от решения принять в первом чтении 16 декабря законопроекты о QR-кодах. Инициативы доработают ко второму чтению после замечаний, которые президент Владимир Путин высказал на встрече со своим советом по правам человека
Президент Владимир Путин на встрече с советом по правам человека (СПЧ) 9 декабря обсудил ситуацию с правительственными законопроектами об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах, а также на междугородном и международном транспорте.
Руководитель ассоциации онкологических пациентов «Здравствуйте!» Ирина Боровова рассказала, что существует «масса кривотолков, которые подчас запутывают не только население, но и самих врачей». По ее словам, людей волнует вопрос, при каких заболеваниях и состояниях можно прививаться, какие диагнозы будут основанием для медотвода и на какой период он будет распространяться, будут ли выдавать сертификат о вакцинации гражданам, привившимся за рубежом, а также тем, у кого высокий титр антител. Кроме того, Боровова спросила, как будет происходить проверка QR-кодов на объектах транспортной инфраструктуры в условиях ограниченного времени, например при стоянках поезда длительностью в две минуты.
QR-коды являются всего лишь средством подтверждения вакцинации или перенесенной болезни, ответил Путин. По этому пути «идут практически все страны». «Но здесь, конечно, мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит, – сказал президент. – Вся процедура должна быть предельно понятной, прозрачной и не создавать проблем для людей». По его словам, часть людей против прививок – и они не согласны с любыми ограничениями. Другая часть людей, сказал Путин, выступает за прививки и требует в том числе от представителей власти оградить их от тех, кто не привит.
Президент подчеркнул, что «в любом случае нужно быть аккуратными при этих решениях» и перед окончательным принятием их нужно проработать. Инициативы носят рамочный характер, сказал Путин, и в этом смысле закон «должен быть проработан дополнительно и на местах, в регионах»: «В регионы мы передали значительный объем полномочий для принятия окончательных решений [по введению QR-кодов в конкретных общественных местах, определению их списка]».
Лидер думской фракции «Единой России» Владимир Васильев отказался от комментариев. Другие опрошенные «Ведомостями» депутаты считают, что законопроекты нужно принять в первом чтении, которое назначено на 16 декабря, и уже после этого думать над поправками.
Зампред комитета по безопасности (отвечает за обе инициативы правительства) Эрнест Валеев заявил, что в Госдуме принято сначала одобрять концепцию инициативы, а во втором чтении вносить «поправки, замечания, все предложения»: «Перерабатывать законопроект можно после того, как его одобрят или не одобрят». Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры (соответчик по QR-кодам на транспорте) Андрей Колесник тоже считает, что нужно сначала одобрить инициативу в первом чтении: «К этому надо относиться аккуратно, чтобы не все махом принять».
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов также считает, что сначала нужно дождаться первого чтения. Но уже собран список вопросов, которые должны быть проработаны, сказал он. В частности, там есть темы, касающиеся получения кодов при достаточном уровне антител, экстренных поездок без QR-кодов в случае трагических событий и т. д., пояснил депутат. Это может быть учтено ко второму чтению.
Перед тем как законопроекты будут рассмотрены в первом чтении, в Госдуму должны прийти для их обсуждения представители правительства. Вице-премьера Татьяну Голикову ждут во фракции «Единая Россия» уже в понедельник, 13 декабря. Источник «Ведомостей» во фракции полагает, что, по сути, инициативы Белого дома выполнили свою задачу: «Люди начинают активнее прививаться, когда думают, что повсеместно введут QR-коды, к тому же это делают сами регионы».
Инициативы об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах, а также на междугородном и международном транспорте правительство внесло в нижнюю палату парламента 12 ноября на фоне роста заболеваемости и смертности от ковида, а также высокого напряжения медицинской системы. Согласно нынешней редакции предполагается, что QR-коды будут работать в обязательном порядке с 1 февраля по 1 июня 2022 г. Источники «Ведомостей» в правительстве утверждают, что планы принять законопроект в первом чтении 16 декабря не меняются: «Доработка пойдет уже ко второму чтению».
В подготовке статьи участвовали Дмитрий Гринкевич, Ксения Потаева