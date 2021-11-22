Госдуму попросили не вводить QR-коды при продаже билетов

Авиакомпании ранее уже высказывались против введения QR-кодов при продаже билетов. «Мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов», – заявляла представитель S7 Airlines. «На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, то есть ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений… Я даже не понимаю, как это технически можно ограничить», – отмечал глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в Совете федерации в начале ноября. При этом он говорил, что проверка QR-кодов при посадке – «это нормально». «Мы с соответствующим программным обеспечением, которое должно быть в ближайшее время разработано, сумеем проверить наличие QR-кода, его срок действия – никаких проблем я здесь не вижу», – заверил Полубояринов.