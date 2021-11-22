Госдуму попросили не вводить QR-коды при продаже билетов

Госдуму попросили не вводить QR-коды при продаже билетовЭто может вызвать социальную напряженность, считают в туристическом бизнесе
Союз агентств делового туризма (САД, отраслевая саморегулируемая организация) предлагает не вводить проверку QR-кодов на транспорте на этапе продажи билетов. Об этом говорится в письме исполнительного директора объединения Павла Васина председателю комитета Госдумы по транспорту Евгению Москвичеву от 22 ноября. Именно комитет по транспорту отвечает в Госдуме за рассмотрение правительственного законопроекта о применении QR-кодов на транспорте. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность и факт отправки подтвердил Васин. Представитель Москвичева отказался от комментариев.
В САД входят 10 компаний — агентов по продажам билетов, в том числе крупный консолидатор «Випсервис», организатор делового туризма «Аэроклуб», компания делового туризма «Демлинк», «Альянс трэвел». Союз считает проверку QR-кодов, фиксирующих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания, при продаже билетов «избыточной мерой», которая помешает гражданам «спокойно планировать свои поездки и график вакцинации», и предлагает исключить ее из законопроекта. «Излишние запреты могут вызвать социальную напряженность и породить бессмысленные конфликты, но мало повлияют на улучшение эпидемиологической обстановки», – говорится в письме. По мнению Васина, в мировой авиационной практике нет случаев проверки медицинских документов при продаже билетов: пассажиров не допускают к перевозке без QR-кода, но продажа билетов осуществляется свободно. Это же подтверждает источник «Ведомостей» среди IT-партнеров авиакомпаний: ни в одной стране мира не проверяют медицинские документы на этапе продажи билетов.
Ограничение продаж, следует из письма союза, повлияет на возможность заблаговременно приобрести дешевые авиабилеты. Глубина продаж авиабилетов достигает 1 года, железнодорожных билетов – 90 суток (в некоторых случаях 120 суток), поэтому пассажиры, купившие билет еще без QR-кода, успеют вакцинироваться до дня поездки, следует из письма. «Именно предварительное приобретение билетов послужит фактором, способствующим вакцинации до даты перевозки», – настаивают в САД. Среди примеров категорий лиц, покупающих билеты сильно заранее, в союзе называют жителей районов Крайнего Севера и вахтовиков.
Еще одним аргументом является тот факт, что период действия QR-кода может истечь еще до дня поездки. «Поэтому пассажир, у которого в день покупки билета заканчивается срок действия QR-кода, ничем не отличается от пассажира, не имеющего кода на момент выписки билета», – утверждают авторы письма.
Авиакомпании ранее уже высказывались против введения QR-кодов при продаже билетов. «Мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов», – заявляла представитель S7 Airlines. «На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, то есть ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений… Я даже не понимаю, как это технически можно ограничить», – отмечал глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в Совете федерации в начале ноября. При этом он говорил, что проверка QR-кодов при посадке – «это нормально». «Мы с соответствующим программным обеспечением, которое должно быть в ближайшее время разработано, сумеем проверить наличие QR-кода, его срок действия – никаких проблем я здесь не вижу», – заверил Полубояринов.
По словам главы Минтранса Виталия Савельева, авиакомпании уже ведут работы по интеграции своих систем бронирований с сайтом Госуслуг (там хранятся данные о QR-кодах россиян). Крупнейшие перевозчики пользуются услугами глобальных провайдеров систем бронирований – это американские Sabre и Navitaire и испанская Amadeus (ей принадлежит Navitaire). К примеру, Amadeus совместно с Lufthansa и германской сетью клиник Centogene недавно ввели опцию проверки документов Traveler ID for Safe Travel, но такая проверка осуществляется только при регистрации на рейс. В России услугами Amadeus пользуются S7 и «Уральские авиалинии». Представитель Sabre (используется «Аэрофлотом») отказался от комментариев, связаться с представителем Navitaire (используется «Победой») не удалось.
Utair и ряд других компаний пользуются российской системой бронирования Leonardo (принадлежит «Сирена трэвел», у которой есть СП с «Ростехом» по продвижению системы). Представитель «Ростеха» сообщил «Ведомостям», что работы по интеграции Leonardo с Единой системой идентификации и аутентификации в инфраструктуре (ЕСИА) так или иначе ведутся уже с 2019 г. С помощью ЕСИА и происходит авторизация на Госуслугах. «Эта работа продолжается в том числе в рамках вводимых регулятором требований по обязательному использованию QR-кодов при оформлении перевозки на воздушном и железнодорожном транспорте. Работы будут выполнены в соответствии с установленными государством сроками», – сообщил представитель госкорпорации, не уточнив конкретных сроков.
По словам младшего партнера Bain & Company Сергея Зайцева, глубина продаж сократилась в 2021 г. по сравнению с «допандемийным» 2019 г. «За 9 месяцев 2021 г. доля пассажиров, купивших свои билеты за месяц до вылета и ранее, составляет в среднем 40% от всех проданных билетов. В 2019 г. данный показатель был на уровне 50%», – сообщил эксперт.
Процент людей, покупающих билеты на самолеты и поезда сильно заранее, невелик, сказала «Ведомостям» представитель сервиса планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. 56% авиапассажиров покупают билеты за неделю до вылета, 31% – бронируют за неделю-месяц, 11% – за 2-3 месяца, 1,5% – за 4-6 месяцев и 0,2% – более чем за полгода. При поездках на поездах тенденция схожа: большинство билетов приобретается незадолго до выезда – за день-два или за неделю. Лишь около 3% путешествующих берут билеты за 45-60 дней или более до поездки.
«Этой осенью пользователи покупали авиабилеты на внутренние направления в среднем за 17 дней до полета. Самая маленькая глубина продаж – в Курск: билеты бронируют в среднем за 8 дней до поездки. Самая большая – в Шри-Ланку: туда бронируют в среднем за 41 день. На рейсы в Стамбул брони совершаются в среднем за 20 дней», – рассказал «Ведомостям» представитель метапоисковика Aviasales.
«Ведомости» направили запрос в аппарат Госдумы и Минтранс.