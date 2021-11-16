Авиакомпании и аэропорты получат компенсацию за введение QR-кодов

О введении в России на федеральном уровне обязательной проверки QR-кодов о вакцинации было объявлено 12 ноября. Соответствующие законопроекты были внесены в Госдуму. Предлагается проверять медицинскую документацию при посещении большинства общественных мест, в том числе заведений общепита и непродовольственных магазинов. Такую меру планируется ввести с 1 февраля. До этой даты будет установлен переходный период – можно будет предъявить ПЦР-тест. Одновременно правительство предложило проверять коды при поездках на авиационном и железнодорожном транспорте – как при покупке билета, так и в момент посадки на борт или в вагон поезда. Дату завершения переходного периода на транспорте отдельно определит правительство.