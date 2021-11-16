Авиакомпании и аэропорты получат компенсацию за введение QR-кодов

Авиакомпании и аэропорты получат компенсацию за введение QR-кодовМинтранс запросил на эти цели 8 млрд рублей
Минтранс предложил правительству компенсировать авиационной отрасли 8 млрд руб. выпадающих доходов в связи с введением обязательных QR-кодов для авиаперелетов, следует из письма заместителя министра Игоря Чалика в правительство и Минфин. Письмо было направлено 9 ноября, с копией документа ознакомились «Ведомости». «Письмо поступило в аппарат правительства и находится в проработке», – уточнил представитель правительства.
Минтранс предлагает компенсировать отрасли в декабре 8,09 млрд руб.: 7,03 млрд руб. авиакомпаниям и 1,06 млрд руб. аэропортам, следует из письма Чалика. По расчетам министерства, средний тариф на авиаперевозку одного пассажира в России составляет 6683 руб. Расчет проводился на основании данных «Аэрофлота», S7 Airlines, Utair и «Уральских авиалиний», уточняется в документе. «Объем забронированных авиаперевозок по внутренним воздушным линиям (по данным этих четырех компаний. – "Ведомости") составляет 2,13 млн человек в декабре 2021 г. Средняя выручка по отрасли воздушных перевозок, таким образом, составляет 14,1 млрд руб. в декабре 2021 г.», – говорится в тексте письма. Этот расчет сделан исходя из средемесячного объема перевозок по внутренним воздушным линиям в 2021 г. в 7,38 млн человек.
Минтранс допустил, что из-за введения проверки QR-кодов авиатрафик сократится на 50% и выпадающие доходы перевозчиков составят 7,03 млрд руб. в месяц. Аэропорты недополучат в декабре 1,06 млрд руб., с учетом «доли их расходов в выручке авиакомпаний в размере 15%». Господдержка помогла бы авиакомпаниям сохранить маршрутную сеть и не допустить роста аэропортовых расходов, уточняется в письме.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы Минфина и Минтранса.
О введении в России на федеральном уровне обязательной проверки QR-кодов о вакцинации было объявлено 12 ноября. Соответствующие законопроекты были внесены в Госдуму. Предлагается проверять медицинскую документацию при посещении большинства общественных мест, в том числе заведений общепита и непродовольственных магазинов. Такую меру планируется ввести с 1 февраля. До этой даты будет установлен переходный период – можно будет предъявить ПЦР-тест. Одновременно правительство предложило проверять коды при поездках на авиационном и железнодорожном транспорте – как при покупке билета, так и в момент посадки на борт или в вагон поезда. Дату завершения переходного периода на транспорте отдельно определит правительство.
Мера вводится для предотвращения распространения COVID-19 на фоне резкого роста заболеваемости и смертности: по данным на 2 сентября, за предыдущие сутки заболело 18 985 человек, умерло 798 человек, а на 12 ноября эти показатели составили уже 40 123 и 1235 соответственно. Кроме того, как сообщала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, за девять месяцев 2021 г. 91,2% избыточной смертности в России пришлось именно на COVID-19.