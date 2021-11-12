Зачем нужны законы об обязательных QR-кодах для транспорта и общественных мест

«Я посещаю красные зоны, я вижу эти глаза, усталые лица, – говорит Соломатина. – Иногда у врачей опускаются руки». Медицинские работники уже полтора года работают с ковидом и сталкиваются с большим количеством госпитализаций и тяжелых пациентов, сказал «Ведомостям» врач московской ГКБ № 52 Александр Ванюков: «У нас трудятся довольно терпеливые и выносливые люди, но есть эмоциональная усталость. В этом состоянии невозможно находиться постоянно, когда еще тебя со всех сторон атакуют, утверждая, что коронавирус – это спекуляция и его не существует».