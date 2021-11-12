Зачем нужны законы об обязательных QR-кодах для транспорта и общественных мест

Зачем нужны законы об обязательных QR-кодах для транспорта и общественных местОни позволят ускорить достижение коллективного иммунитета
На фоне резкого роста заболеваемости и смертности от коронавируса, ежесуточные показатели которых подскочили до 40 000 и 1200 соответственно, а также высокого напряжения медицинской системы, правительство решило пойти на экстренные меры. Поздно вечером 12 ноября Белый дом внес в Госдуму проекты законов, которые призваны остановить развитие пандемии путем создания коллективного иммунитета, то есть вакцинации не менее 80% взрослого населения России.
С 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет обязаны будут предъявлять QR-коды о прививках при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита. До этого будет установлен переходный период – вместо QR-кода можно будет предъявить ПЦР-тест. Аналогичные меры вводятся на железнодорожном и авиатранспорте.
Источник «Ведомостей» в Госдуме не исключает, что поправки с учетом сложной эпидемиологической обстановки будут приняты в кратчайшие сроки, возможно, уже к декабрю.
Поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
С момента принятия поправок и до 1 июня 2022 г. посещать кафе, непродовольственные магазины, места проведения массовых и культурных мероприятий можно будет только предъявив один из документов: QR-код о вакцинации, справку о перенесенном ковиде или о медотводе;
Перечень мест с допуском по QR-коду или справке будут определять главы регионов;
До 1 февраля будет действовать переходный период: вместо QR-кода и справок можно использовать отрицательный ПЦР-тест;
Срок, в течение которого ПЦР-тест считается действительным, установит руководитель Роспотребнадзора;
Доступ в аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости останется свободным;
Новые требования будут распространяться только на совершеннолетних;
QR-код может быть как цифровым, так и бумажным. Бумажный можно будет получить в МФЦ;
По решению Минздрава сроки действия QR-кодов для привитых и для переболевших ковидом могут различаться;
QR-коды не будут действовать без паспорта. Проверять их сможет любое лицо «осуществляющее пропуск граждан» на объект;
Финансирование вакцинации от ковида будет организовано за счет федерального бюджета.
В Госдуме отвечать за принятие поправок будут комитеты по безопасности и по охране здоровья.
Работа над иммунитетом
Массовое введение QR-кодов по сути – альтернатива обязательной вакцинации. Инициаторы законопроекта убеждены, что такими мерами можно увеличить количество привитых россиян и создать коллективный иммунитет в ближайшее время. К 1 июня 2022 г. (именно до этого момента должны действовать предложенные меры) удастся достичь уровня коллективного иммунитета в 80% от взрослого населения, сообщила на брифинге 12 ноября заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Сейчас уровень коллективного иммунитета в России не превышает 50% (с учетом переболевших), а эпидемиологическая ситуация крайне сложная, говорит заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Это подтверждают данные правительства. По словам Голиковой, за 9 месяцев 2021 г., 91,2% избыточной смертности в России приходится на COVID-19, а пандемия коронавируса влияет на демографическую ситуацию в России.
Эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов называет рост числа заболевших и умерших в текущую волну коронавируса беспрецедентным: «Это самая высокая смертность в России после Второй мировой войны». Если по данным на 2 сентября в стране за предыдущие сутки заболели 18 985 человек, а умерли – 798 человек, то по данным на 12 ноября эти показатели составили уже 40 123 заболевших и 1 235 смертей соответственно, следует из данных сайта «Стопкоронавирус.рф».
Напряжение медицинской системы
Сейчас, по словам Голиковой, в России развернуто 301 500 коек для больных коронавирусом – это больше, чем в прошлый пик заболеваемости – тогда было порядка 290 000 коек. Ковидные койки сегодня занимают почти 30% от их общего числа. «Это очень высокое напряжение [для системы здравоохранения]», – сказала Голикова.
Медицинская система с трудом выдерживает нынешнюю волну ковида, говорит «Ведомостям» заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. «Пациенты, идущие на выздоровление, не всегда успевают освобождать койки, чтобы госпитализировать следующую партию заболевших коронавирусом. Если не принимать мер, может возникнуть ситуация, что пациентов будет некуда госпитализировать», – говорит депутат.
Проблемы существуют не только с размещением пациентов, но и с усталостью медперсонала, который борется с пандемией, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Больным коронавирусом помощь оказывает 16% от общего количества врачей и 12% среднего медицинского персонала от всего медперсонала, который есть в стране, сказала Голикова.
«Я посещаю красные зоны, я вижу эти глаза, усталые лица, – говорит Соломатина. – Иногда у врачей опускаются руки». Медицинские работники уже полтора года работают с ковидом и сталкиваются с большим количеством госпитализаций и тяжелых пациентов, сказал «Ведомостям» врач московской ГКБ № 52 Александр Ванюков: «У нас трудятся довольно терпеливые и выносливые люди, но есть эмоциональная усталость. В этом состоянии невозможно находиться постоянно, когда еще тебя со всех сторон атакуют, утверждая, что коронавирус – это спекуляция и его не существует».
Поправки в воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта
С момента принятия поправок междугородние и международные поездки на железнодорожном и авиатранспорте будут возможны только при предъявлении одного из документов – QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном ковиде или о медотводе;
Правительство установит время переходного периода, до истечения которого в поездах и самолетах вместо QR-кода можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест;
Срок, в течение которого ПЦР-тест считается действительным, установит руководитель Роспотребнадзора;
QR-код или другие документы потребуются как для покупки билетов, так и для посадки в поезд или самолет;
Россияне, возвращающиеся в страну из-за рубежа, должны будут предъявить один из документов: QR-код о вакцинации, справку о перенесенном ковиде или о медотводе, отрицательный ПЦР-тест.
В Госдуме отвечать за принятие поправок будут комитеты по транспорту и по охране здоровья.
Перевозки с оговорками
Всего с августа 2020 г. по август 2021 г. в России на авиационном и железнодорожном транспорте совершили поездки 58 млн человек, из них только 18 млн были привиты, сообщил министр транспорта Виталий Савельев, ссылаясь на данные Минцифры. То есть, 40 млн россиян, которые путешествуют, не привиты, отметил Савельев.
Введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте также должно повлиять на снижение заболеваемости, уверен замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов: «Такой подход позволит ограничить контакты и прервет передачу инфекции от одного человека другому во время поездки».
При принятии поправок о QR-кодах на транспорте нужно сохранить возможность перелетов и поездок только лишь при наличии ПЦР-теста с отрицательным результатом в экстренных ситуациях, считает заместитель председателя думского комитета по транспорту Рафаэль Марданшин. Он напомнил, что «у людей могут быть разные жизненные обстоятельства, и такую возможность им нужно оставить».
«Аэрофлот» в случае принятия закона технически готов к нововведению, связанному с необходимостью проверки дополнительных документов, такие варианты предварительно прорабатывались, сказал ТАСС представитель компании: «Обеспечение новых нормативов законодательства технически реализуемо, внедрение займет какое-то время, но это достаточно короткие сроки». Представитель «Победы» в начале ноября сообщал, что компания «поддерживает запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода», но возражает против требование наличия QR-кода для покупки авиабилета. Представитель S7 Airlines сообщил, что авиакомпания не поддерживает проверку QR-кодов при покупке авиабилетов, и выразил опасения, что запуск кодов при продаже авиабилетов приведет к падению пассажиропотока на внутренних авиалиниях на 50%.
Впрочем, как следует из пояснительной записки к законопроекту, правительство планирует выделить дополнительные средства из федерального бюджета в целях компенсации выпадающих доходов перевозчиков за возврат билетов. Как отмечает директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, падение пассажиропотока неизбежно при ухудшении эпидемиологической ситуации и введении локальных ограничений регионами.
Реакция на новые меры
Эпидемиолог Власов отмечает, что государство тратит деньги на проведение бесплатной вакцинации, но есть риск, что люди не будут защищены в полной мере, если некоторые из них будут покупать фальшивые QR-коды. Уже сейчас, как говорит эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, внимание злоумышленников в даркнете сфокусировано на сертификатах о вакцинации и QR-кодах.
«В пользе вакцинации для победы над коронавирусом сегодня уверено большинство россиян в соотношении два к одному, вместе с тем идея принудительной вакцинации популярна меньше: за обязательную вакцинацию и против нее высказывают одинаковое количество респондентов», – отметил ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман.
Горелов считает, что постепенное введение мер (в том числе переходный период, во время которого можно будет применять ПЦР-тесты) связано с необходимостью наладить организацию перехода на QR-коды. «В зависимости от эпидемиологической ситуации, которая будет складываться к лету, будет принято решение о пролонгации этих мер или их прекращении», – считает он.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Львова