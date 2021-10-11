Закон о вакцинации от ковида не вносят в повестку Госдумы

Прийти к консенсусу не удалось, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы VII созыва по охране здоровья Дмитрий Морозов. Депутаты Александр Румянцев и Татьяна Соломатина также сказали «Ведомостям», что пока вопрос о принятии законопроекта не обсуждался. Но он назрел, уверена Соломатина. Ковид станет похожим на грипп, поэтому его нужно вносить в НКПП: тогда ежегодно средства на вакцинацию будут заложены в бюджете, пояснила она. В пресс-службе правительства переадресовали вопрос в Госдуму. На запрос «Ведомостей» в пресс-службе нижней палаты не ответили.