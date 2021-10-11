Закон о вакцинации от ковида не вносят в повестку Госдумы

Закон о вакцинации от ковида не вносят в повестку ГосдумыДепутаты считают, что с внесением прививок от ковида в НКПП можно не спешить
11 октября Приморский край, Еврейская автономная область, Новгородская область, Татарстан, Чувашия и Мордовия ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в числе которых врачи, учителя, работники соцзащиты и транспорта. Соответствующие постановления выпустили главные санитарные врачи регионов. Всего обязательную вакцинацию для работников общепита, сферы услуг и торговли ввели 54 региона из 85, сообщал 11 октября РБК.
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов считает существующую модель, которая позволяет прививать в обязательном порядке отдельные группы граждан по решению главных санитарных врачей регионов, вполне работающей: «Целый ряд субъектов уже приблизились к показателям коллективного иммунитета». Близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» также называет оптимальным вариант, когда решения о вакцинации людей на территории возлагаются на региональные власти. По этой же причине не принимается «ни в какой редакции» и закон, который сделал бы вакцинацию обязательной для отдельных категорий граждан на федеральном уровне, поясняет он.
Речь идет о правительственных поправках в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», которые предполагают включение вакцины от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок (НКПП), которых пока нет в повестке осенней сессии, говорят опрошенные «Ведомостями» депутаты. Включение прививки от ковида в НКПП означает, что ежегодно будет проводиться бесплатная для граждан добровольная вакцинация за счет федерального бюджета. А обязательной она станет для тех, чьи профессии входят в специальный правительственный перечень профессий, связанных с высоким риском заражения, в частности для медработников и учителей.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством 25 мая 2021 г., одобрены поправки были в первом чтении уже 4 июня, но после этого зависли в палате без движения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время первого чтения законопроекта заявил, что нужно обеспечить бесплатность прививки, ее доступность и «право граждан на добровольность». Он дал соответствующее поручение комитету по охране здоровья и попросил правительство также «найти решение» этих вопросов.
Прийти к консенсусу не удалось, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы VII созыва по охране здоровья Дмитрий Морозов. Депутаты Александр Румянцев и Татьяна Соломатина также сказали «Ведомостям», что пока вопрос о принятии законопроекта не обсуждался. Но он назрел, уверена Соломатина. Ковид станет похожим на грипп, поэтому его нужно вносить в НКПП: тогда ежегодно средства на вакцинацию будут заложены в бюджете, пояснила она. В пресс-службе правительства переадресовали вопрос в Госдуму. На запрос «Ведомостей» в пресс-службе нижней палаты не ответили.
О том, что соответствующий закон должен быть принят в срочном порядке, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на закрытой встрече с президентом Владимиром Путиным, передавало «РИА Новости» 9 октября. «Никаких решений на сей счет не принималось», – сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Путин отнесся к этому предложению.
Сейчас бесплатная вакцинация от ковида финансируется из резервного фонда правительства России, поясняет Фаррахов. Другими дополнительными источниками служат региональные бюджеты, добавил депутат Александр Петров. Он считает дополнение НКПП прививкой от ковида преждевременным из-за постоянной мутации вируса. По его мнению, на текущем этапе для сохранения гибкости полномочия оперативно принимать решения по коронавирусу должны сохраниться за федеральным оперштабом по борьбе с вирусом. Главная цель – добиться максимального охвата вакцинацией населения, утверждает он. Это, по его мнению, возможно за счет выполнения нескольких условий: достаточного финансирования, увеличения объемов производства вакцин, взаимного признания вакцин за рубежом для свободного перемещения россиян, а также своевременной ревакцинации.
Заведующий отделением в ГКБ № 52 Александр Ванюков считает, что включение прививки от ковида в нацкалендарь не увеличит количество вакцинированных россиян. Для большинства населения НКПП носит рекомендательный характер и люди этим рекомендациям часто не следуют, пояснил он. Медики, учителя и другие группы, которые в обязательном порядке должны прививаться согласно национальному календарю, делают это сейчас по приказу Минздрава, который внес вакцинацию против ковида в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.