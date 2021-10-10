Как пройдет первое заседание Госдумы

На этом же заседании будет утверждено руководство Госдумы – председатель палаты, его заместители, а также структура и руководство комитетов. «Ведомости» писали 3 октября, кто возглавит думские комитеты: в VIII созыве их будет 32 вместо прежних 26. В течение 11 октября фракции могут перераспределить избранных депутатов по комитетам, чтобы не было сильной диспропорции по их численному составу, говорит один из единороссов, занятых в подготовке первого заседания. На членство в некоторых комитетах – к примеру, по бюджету и налогам, аграрным вопросам – слишком много претендентов, до 30 человек, а в других – серьезный недостаток: к примеру, в комитете по защите конкуренции, поясняет собеседник. О том, что предварительный проект распределения депутатов по комитетам готов, сообщал 9 октября РБК.