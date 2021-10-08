Думские фракции определились, кто будет ими руководить

Будет еще пять заместителей руководителей фракции, которые также возглавят внутрифракционные группы, – соратник Васильева Владимир Иванов, руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Борисов (работу в ЦИК, как говорит источник в партии, он пока продолжит на общественных началах), Виктор Селиверстов, Адальби Шхагошев, Иван Квитка. Еще четырьмя заместителями руководителя фракции предложены соратник Володина Андрей Исаев, который в прошлом созыве занимался законопроектной деятельностью думских единороссов, выходец из ОНФ Игорь Кастюкевич, экс-глава Ульяновской области Сергей Морозов и еще один заместитель руководителя секретаря генсовета «Единой России» – Евгений Ревенко. В прошлом созыве у руководителя фракции Сергея Неверова, который будет назначен в новом созыве вице-спикером, было шесть первых заместителей. Среди них Андрей Исаев, Адальби Шхагошев и Виктор Селиверстов – они остались и в нынешнем руководстве фракции.