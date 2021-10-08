Думские фракции определились, кто будет ими руководить«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР провели организационные заседания
7 октября «Единая Россия» и КПРФ провели организационные заседания фракций, которые будут работать в Госдуме VIII созыва. Лидером фракции КПРФ останется Геннадий Зюганов, его заместителем будет Николай Коломейцев, который был координатором фракции и в прошлом созыве, сказал «Ведомостям» избранный депутат Госдумы Сергей Обухов. Появится и второй заместитель, его кандидатура не определена, добавил он.
Оргзаседание фракции ЛДПР также прошло 7 октября, лидером фракции избран Владимир Жириновский, первым заместителем – 26-летний депутат Василий Власов, заместителями руководителя – работавшие в прошлых созывах депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко, сообщил «Ведомостям» экс-депутат Госдумы от ЛДПР, член Высшего совета Максим Зайцев.
«Справедливая Россия» собралась на первое заседание, где было решено избрать лидером фракции Сергея Миронова, 29 сентября. При этом у него будет сразу два первых заместителя: давний знакомый Миронова по Санкт-Петербургу Олег Нилов и экс-лидер влившейся в «Справедливую Россию» партии «Патриоты России» Геннадий Семигин. Обычными замами стали Елена Драпеко, глава предвыборного штаба партии в 2021 г. Валерий Гартунг, руководитель центрального аппарата партии Дмитрий Гусев, советник Миронова по идеологии Андрей Кузнецов, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын и Алексей Чепа.
Думские мандаты дороже ОНФ
Два сотрудника ОНФ ушли со своих должностей в президентском движении после избрания в Госдуму, сообщил «Ведомостям» источник в ОНФ и подтвердил руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов. Заявления написал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, а также замруководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев. Кастюкевич, по словам источников, близких к проекту движения, останется внештатным куратором проекта. «Мне с сожалением пришлось подписать приказы об увольнении, поскольку депутатам Госдумы нельзя официально совмещать свою работу с какой-то другой трудовой деятельностью», – пояснил Кузнецов. Он добавил, что они остаются важнейшими членами команды ОНФ.
Единороссы утвердили в качестве руководителя фракции в Госдуме заместителя секретаря генсовета «Единой России» Владимира Васильева (руководил думской фракцией в 2012–2017 гг., пока не был назначен главой Дагестана) и поддержали предложение президента Владимира Путина назначить председателем нижней палаты Вячеслава Володина. Он был спикером Госдумы и в VII созыве. Также было принято положение о фракции: в нем говорится, что депутаты обязаны выполнять решения съезда партии и других руководящих органов по приоритетным направлениям законопроектной и общественно-политической деятельности «Единой России». Документ призван усилить взаимодействие между фракцией и партией, пояснил Васильев.
На заседании было принято решение о рекомендации членов «Единой России» на руководство думскими комитетами, а также рекомендовано руководство фракции. У Васильева, в частности, будет 11 заместителей. Первым замруководителя фракции, отвечающим за организационную деятельность, станет бывший спикер петербургского заксобрания Вячеслав Макаров, а по законопроектной деятельности – юрист Дмитрий Вяткин.
Будет еще пять заместителей руководителей фракции, которые также возглавят внутрифракционные группы, – соратник Васильева Владимир Иванов, руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Борисов (работу в ЦИК, как говорит источник в партии, он пока продолжит на общественных началах), Виктор Селиверстов, Адальби Шхагошев, Иван Квитка. Еще четырьмя заместителями руководителя фракции предложены соратник Володина Андрей Исаев, который в прошлом созыве занимался законопроектной деятельностью думских единороссов, выходец из ОНФ Игорь Кастюкевич, экс-глава Ульяновской области Сергей Морозов и еще один заместитель руководителя секретаря генсовета «Единой России» – Евгений Ревенко. В прошлом созыве у руководителя фракции Сергея Неверова, который будет назначен в новом созыве вице-спикером, было шесть первых заместителей. Среди них Андрей Исаев, Адальби Шхагошев и Виктор Селиверстов – они остались и в нынешнем руководстве фракции.