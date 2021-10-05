Партия «Единая Россия» предложила кандидатов для руководства Госдумой

Партия «Единая Россия» предложила кандидатов для руководства ГосдумойУ фракции радикально обновится руководство
За неделю до назначенного на 12 октября первого заседания Госдумы руководство «Единой России» предложило кандидатов на посты председателя нижней платы, его заместителей, руководителей комитетов и комиссий. Впервые после выборов с единороссами встретился председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, он поблагодарил президента и кандидатов за результат на выборах: «Цифры говорят сами за себя, у партии 324 мандата в Госдуме». Кроме того, во фракцию войдут два самовыдвиженца, отметил Медведев, не назвав их имена.
В 2016 г. председателем Госдумы стал отвечавший за прошедшую кампанию первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин. Он сохранит должность спикера палаты и в 2021 г., решили единороссы. Вопросы о распределении думских постов партийцы обсуждали в закрытом режиме.
Три собеседника «Ведомостей», присутствовавших на заседании, рассказали, что на бюро высшего совета «Единой России» первым заместителем председателя Госдумы предложено назначить Александра Жукова, который занимал эту должность и в прошлом созыве и отвечал в том числе за законопроектную деятельность. Вице-спикерами п–––редложено назначить Алексея Гордеева, Петра Толстого, Ирину Яровую, а также впервые избравшихся в Госдуму Анну Кузнецову, которая прежде работала уполномоченным при президенте по правам ребенка, и бывшего главу Тувы Шолбана Кара-оола.
Вице-спикером будет и давний соратник Володина Сергей Неверов, который большую часть VII созыва руководил фракцией «Единая Россия». Лидером фракции в VII созыве Медведев предложил сделать Владимира Васильева, который уже руководил думскими единороссам с 2012 по 2017 г., после чего был назначен руководителем Дагестана. Перед этими выборами депутатов Госдумы Васильев стал заместителем секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (он сменил на этой партийной должности Неверова в 2017 г.) и со стороны «Единой России» отвечал за списки кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 г. Единороссам Медведев заявил, что член фракции «не должен делать публичные заявления», если они не соответствуют ее решениям.
При этом количество заместителей у Васильева вырастет по сравнению с тем, что было у Неверова в прошлом созыве. Первым замруководителя фракции по организационной работе предложено назначить бывшего председателя петербургского заксобрания Вячеслава Макарова, а по законопроектной деятельности – юриста Дмитрия Вяткина.
Кроме того, будет еще пять заместителей руководителей фракции, которые также возглавят внутрифракционные группы, – Владимир Иванов, Александр Борисов, Виктор Селиверстов, Адальби Шхагошев, Иван Квитка. Еще четырьмя заместителями руководителя фракции предложены Андрей Исаев, Игорь Кастюкевич, Сергей Морозов, Евгений Ревенко. В прошлом созыве у Неверова было шесть первых заместителей.
Единороссы получат руководство в 17 комитетах из 32, следует из рекомендаций руководства партии. О всех предстоящих назначениях ранее писали «Ведомости». На своих постах останутся председатели практически всех ключевых комитетов, к примеру по бюджету и налогам (Андрей Макаров), по госстроительству и законодательству (Павел Крашенинников), по информполитике (Александр Хинштейн). Будут и новые руководители: комитет по промышленности возглавит Владимир Гутенев, Сергей Пахомов – комитет по строительству и ЖКХ, комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды – Дмитрий Кобылкин, комитет по развитию гражданского общества – Ольга Тимофеева, а комитет по контролю – Олег Морозов.
«Влияние «Единой России» в Госдуме по итогам распределения руководящих постов укрепилось, – считает политолог Ростислав Туровский. – Комитетов стало больше, что упростило расширение списка глав комитетов за счет новичков». По его мнению, радикальных изменений в руководстве нижней палаты и комитетов не произошло. Заметно также стремление усилить контроль над фракцией со стороны Турчака и его зама Васильева, добавляет Туровский: «Это показывает подбор лидеров внутрипартийных фракций».