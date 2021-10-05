Партия «Единая Россия» предложила кандидатов для руководства Госдумой

Вице-спикером будет и давний соратник Володина Сергей Неверов, который большую часть VII созыва руководил фракцией «Единая Россия». Лидером фракции в VII созыве Медведев предложил сделать Владимира Васильева, который уже руководил думскими единороссам с 2012 по 2017 г., после чего был назначен руководителем Дагестана. Перед этими выборами депутатов Госдумы Васильев стал заместителем секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (он сменил на этой партийной должности Неверова в 2017 г.) и со стороны «Единой России» отвечал за списки кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 г. Единороссам Медведев заявил, что член фракции «не должен делать публичные заявления», если они не соответствуют ее решениям.