«Единая Россия» завершила обсуждение кандидатов в руководство комитетов

Президент Владимир Путин подписал 1 октября указ о проведении первого заседания VIII созыва Госдумы 12 октября. Временная рабочая группа по подготовке первого заседания, которую возглавляет первый вице-спикер Госдумы VII созыва Александр Жуков, соберется за неделю до этого – 4 октября, сообщила пресс-служба нижней палаты. А 5 октября «Единая Россия» проведет совместное заседание высшего и генерального советов партии, на котором обсудит кадровые вопросы, в том числе и о структуре фракции в Госдуме VIII созыва, а также о кандидатурах на должности спикера, первых заместителей, вице-спикеров и председателей комитетов, рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.