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«Единая Россия» завершила обсуждение кандидатов в руководство комитетов

«Ведомостям» стали известны фамилии кандидатов на руководящие посты в Госдуме
Елена Мухаметшина
Александр Жуков начал готовить первое заседание Госдумы, которое состоится 12 октября / Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин подписал 1 октября указ о проведении первого заседания VIII созыва Госдумы 12 октября. Временная рабочая группа по подготовке первого заседания, которую возглавляет первый вице-спикер Госдумы VII созыва Александр Жуков, соберется за неделю до этого – 4 октября, сообщила пресс-служба нижней палаты. А 5 октября «Единая Россия» проведет совместное заседание высшего и генерального советов партии, на котором обсудит кадровые вопросы, в том числе и о структуре фракции в Госдуме VIII созыва, а также о кандидатурах на должности спикера, первых заместителей, вице-спикеров и председателей комитетов, рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Единороссы завершили обсуждение кандидатов в руководство комитетов, говорят два собеседника «Ведомостей» в партии. Ранее «Ведомости» писали о том, кому может достаться руководство комитетов. Но за последние дни были внесены некоторые коррективы, говорят собеседники. По словам двух собеседников в «Единой России», комитет по здравоохранению Госдумы возглавит первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» в Рязанской области доктор медицинских наук Владимир Хубезов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных