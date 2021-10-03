«Единая Россия» завершила обсуждение кандидатов в руководство комитетов«Ведомостям» стали известны фамилии кандидатов на руководящие посты в Госдуме
Президент Владимир Путин подписал 1 октября указ о проведении первого заседания VIII созыва Госдумы 12 октября. Временная рабочая группа по подготовке первого заседания, которую возглавляет первый вице-спикер Госдумы VII созыва Александр Жуков, соберется за неделю до этого – 4 октября, сообщила пресс-служба нижней палаты. А 5 октября «Единая Россия» проведет совместное заседание высшего и генерального советов партии, на котором обсудит кадровые вопросы, в том числе и о структуре фракции в Госдуме VIII созыва, а также о кандидатурах на должности спикера, первых заместителей, вице-спикеров и председателей комитетов, рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Единороссы завершили обсуждение кандидатов в руководство комитетов, говорят два собеседника «Ведомостей» в партии. Ранее «Ведомости» писали о том, кому может достаться руководство комитетов. Но за последние дни были внесены некоторые коррективы, говорят собеседники. По словам двух собеседников в «Единой России», комитет по здравоохранению Госдумы возглавит первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» в Рязанской области доктор медицинских наук Владимир Хубезов.