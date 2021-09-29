Руководство Госдумы определилось со структурой и руководством комитетов«Ведомости» выяснили, кто будет ими руководить
Думские фракции практически закончили распределение руководства комитетов Госдумы VIII созыва, рассказали «Ведомостям» собеседники в нижней палате, в «Единой России» и других парламентских партиях. Число комитетов в Госдуме увеличится с 26 до 32, писали «Ведомости» 29 сентября, а структура комитетов должна быть выстроена так, чтобы упростить их взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Два собеседника в Госдуме подчеркивают, что должности в руководстве комитетов почти распределены, но решения могут корректироваться до первого заседания 12 октября.
Кто ответит за контроль
При распределении комитетов на половину будут претендовать члены «Единой России», на остальные – представители других партий. Комитет, который «Единая Россия» однозначно решила сохранить за собой, – это комитет по контролю и регламенту. Его разделят на комитет по контролю и комиссию по регламенту. Первый может возглавить бывший начальник управления президента по внутренней политике единоросс Олег Морозов, говорят два собеседника в Госдуме. На этот пост рассматривалась также вице-спикер Госдумы VII созыва Ольга Тимофеева, однако, по сведениям думского собеседника «Ведомостей», ей поступило альтернативное предложение по руководству комитетом.