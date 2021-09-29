Руководство Госдумы определилось со структурой и руководством комитетов

При распределении комитетов на половину будут претендовать члены «Единой России», на остальные – представители других партий. Комитет, который «Единая Россия» однозначно решила сохранить за собой, – это комитет по контролю и регламенту. Его разделят на комитет по контролю и комиссию по регламенту. Первый может возглавить бывший начальник управления президента по внутренней политике единоросс Олег Морозов, говорят два собеседника в Госдуме. На этот пост рассматривалась также вице-спикер Госдумы VII созыва Ольга Тимофеева, однако, по сведениям думского собеседника «Ведомостей», ей поступило альтернативное предложение по руководству комитетом.