Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Руководство Госдумы определилось со структурой и руководством комитетов

«Ведомости» выяснили, кто будет ими руководить
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Депутатский опыт Олега Морозова поможет понять, какие контрольные функции могут быть реализованы в Госдуме / Владимир Федоренко / РИА Новости

Думские фракции практически закончили распределение руководства комитетов Госдумы VIII созыва, рассказали «Ведомостям» собеседники в нижней палате, в «Единой России» и других парламентских партиях. Число комитетов в Госдуме увеличится с 26 до 32, писали «Ведомости» 29 сентября, а структура комитетов должна быть выстроена так, чтобы упростить их взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Два собеседника в Госдуме подчеркивают, что должности в руководстве комитетов почти распределены, но решения могут корректироваться до первого заседания 12 октября.

Кто ответит за контроль

При распределении комитетов на половину будут претендовать члены «Единой России», на остальные – представители других партий. Комитет, который «Единая Россия» однозначно решила сохранить за собой, – это комитет по контролю и регламенту. Его разделят на комитет по контролю и комиссию по регламенту. Первый может возглавить бывший начальник управления президента по внутренней политике единоросс Олег Морозов, говорят два собеседника в Госдуме. На этот пост рассматривалась также вице-спикер Госдумы VII созыва Ольга Тимофеева, однако, по сведениям думского собеседника «Ведомостей», ей поступило альтернативное предложение по руководству комитетом.

Вы видите 17% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных