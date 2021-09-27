Путин назвал глав комиссий «Единой России»Шойгу займется освоением Восточной Сибири, а остальные — профильными областями
Президент России Владимир Путин назвал глав специальных комиссий «Единой России», которыми стали лидеры предвыборного списка партии — министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Об этом глава государства заявил во время онлайн-совещания с лидерами «пятерки» единороссов, которое транслировалось телеканалом «Россия 24».
Президент поздравил лидеров предвыборного списка с победой «Единой России». Это, по его словам, означает доверие населения партии и тем, кто ее представлял в «пятерке», как обеспечивающим «здоровье, безопасность и благополучие» страны, а также заслужившим «уважение общества своим трудом», «подлинным чувством патриотизма», «стремлением улучшить ситуацию».
«Впереди у партии очень много работы. На федеральном уровне и в регионах. Знаю, что вы будете и дальше отстаивать интересы своих избирателей. По-разному, на разных местах, но все, так или иначе, будете работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программ, которые справедливо называют народными. И мне кажется правильным, что вы возглавите в самой "Единой России" комиссии специально созданные партией», — сказал Путин. В первую очередь он напомнил об инициативах Шойгу в плане развития Восточной Сибири и строительства там новых городов.
«Он будет руководить как раз комиссией по развитию Восточной Сибири. Сергей Викторович Лавров — комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Здесь очень много надо будет сделать, имея в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой культуры», — сказал Путин, отметив, что в миграционной политике «много нюансов, которые мешают нам двигаться по эффективному направлению».
«Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. Денис Николаевич Проценко — комиссию по здравоохранению. А Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи. Также будет непосредственно, напрямую координировать все это направление прямо, в самой Государственной Думе», — сказал Путин,
Комментируя снизившиеся результаты партии по сравнению с выборами 2016 г. Путин отметил, что «потери есть» и «это неизбежно» после того, как страна прошла «через очень тяжелые испытания пандемии». «Однако свои передовые позиции партия держит уверенно. Это чрезвычайно важно», — сказал президент, напомнив, что «Единая Россия» сформировала конституционное большинство, что позволяет сохранить преемственность в развитии страны.
Ранее источники «Интерфакса» и РБК сообщали, что Лавров, Проценко, Шмелева и Шойгу не планируют идти в Госдуму после победы «Единой России». Источник «Ведомостей» в «Единой России» сообщил, что также шедшая от партии в Думу детский омбудсмен Анна Кузнецова может перейти в палату на пост вице-спикера, а собеседник газеты, близкий к центральным органам военного управления, подтвердил, что Шойгу не пойдет в парламент.
ЦИК 21 сентября опубликовал результаты выборов в нижнюю палату парламента, прошедших 17-19 сентября, по итогам обработки 100% голосов. Наибольшее число голосов получила «Единая Россия» — 49,82%. Также порог в 5% для прохождения в Думу преодолели четыре партии: КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Таким образом, «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме (при конституционном большинстве в 300 мест), КПРФ — 57 мандатов, партия «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, партия «Новые люди» — 13 мандатов,