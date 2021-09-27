Путин назвал глав комиссий «Единой России»

«Впереди у партии очень много работы. На федеральном уровне и в регионах. Знаю, что вы будете и дальше отстаивать интересы своих избирателей. По-разному, на разных местах, но все, так или иначе, будете работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программ, которые справедливо называют народными. И мне кажется правильным, что вы возглавите в самой "Единой России" комиссии специально созданные партией», — сказал Путин. В первую очередь он напомнил об инициативах Шойгу в плане развития Восточной Сибири и строительства там новых городов.