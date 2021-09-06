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Шойгу назвал места для строительства новых городов в Сибири

Ведомости

Новые промышленные центры в Сибири можно построить в районах добычи полезных ископаемых для их переработки, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопросы РБК. Ранее он предложил построить в Сибири несколько крупных городов, которые могли бы стать отраслевыми экономическими центрами.

«На всей протяженности транспортных коридоров как в Сибири, так и в других регионах нужно создать производственно-логистические центры, в которых должны быть обеспечены условия для развития перерабатывающих производств. Такие центры будут осуществлять глубокую переработку промышленного или сельскохозяйственного сырья, будут поставлять продукцию и внутри страны, и на экспорт», — сказал Шойгу.

По его совам, между Братском и Красноярском можно создать промышленный центр «Медь и электроника» для глубокой переработки меди и редкоземельных металлов для последующего производства продукции с высокой добавленной стоимостью. В этом же районе можно создать «Алюминиевую долину» — кластер по производству продукции высоких переделов по переработке алюминия.

В Южной Сибири есть возможность создать масштабную и высокодоходную добычу с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска есть потенциал для создания углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Также вокруг Лесосибирска есть потенциал для кластера «Лес и строительные материалы» с высокой долей продукции верхних переделов, что, по его словам, является только «верхушкой айсберга».

В Сибири необходимо развитие железнодорожного транспортного коридора, уверен министр. «Это сложный, но крайне важный проект. Нам нужно построить современный «Кедровый тракт» — безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем», — объяснил он.

На вопрос о финансировании проекта Шойгу отметил, что для запуска успешных экономических проектов нужны природные ресурсы, энергия, технологии, люди и финансы. «В Сибири сегодня в достатке ресурсов и энергии. Для начала достаточно людей. Так что требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов. Эти процессы позволят создать «новые стоимости» и дадут новые объемы и источники средств», — пояснил он.

В начале августа Шойгу заявил о необходимости построить «три-пять» крупных городов в Сибири с населением от 300 000 до 1 млн человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Позже стало известно, что Шойгу представит программу развития Сибири. Как сообщил источник, знакомый с разработкой документа, он предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по этому макрорегиону. Результатом реализации стратегии должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 г., увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 г.

Ранее по теме: Песков отметил важность строительства новых и развития существующих городов Сибири

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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