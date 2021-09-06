Шойгу назвал места для строительства новых городов в Сибири
«На всей протяженности транспортных коридоров как в Сибири, так и в других регионах нужно создать производственно-логистические центры, в которых должны быть обеспечены условия для развития перерабатывающих производств. Такие центры будут осуществлять глубокую переработку промышленного или сельскохозяйственного сырья, будут поставлять продукцию и внутри страны, и на экспорт», — сказал Шойгу.
По его совам, между Братском и Красноярском можно создать промышленный центр «Медь и электроника» для глубокой переработки меди и редкоземельных металлов для последующего производства продукции с высокой добавленной стоимостью. В этом же районе можно создать «Алюминиевую долину» — кластер по производству продукции высоких переделов по переработке алюминия.
В Южной Сибири есть возможность создать масштабную и высокодоходную добычу с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска есть потенциал для создания углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Также вокруг Лесосибирска есть потенциал для кластера «Лес и строительные материалы» с высокой долей продукции верхних переделов, что, по его словам, является только «верхушкой айсберга».
В Сибири необходимо развитие железнодорожного транспортного коридора, уверен министр. «Это сложный, но крайне важный проект. Нам нужно построить современный «Кедровый тракт» — безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем», — объяснил он.
На вопрос о финансировании проекта Шойгу отметил, что для запуска успешных экономических проектов нужны природные ресурсы, энергия, технологии, люди и финансы. «В Сибири сегодня в достатке ресурсов и энергии. Для начала достаточно людей. Так что требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов. Эти процессы позволят создать «новые стоимости» и дадут новые объемы и источники средств», — пояснил он.
В начале августа Шойгу заявил о необходимости построить «три-пять» крупных городов в Сибири с населением от 300 000 до 1 млн человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Позже стало известно, что Шойгу представит программу развития Сибири. Как сообщил источник, знакомый с разработкой документа, он предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по этому макрорегиону. Результатом реализации стратегии должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 г., увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 г.