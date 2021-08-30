Песков отметил важность строительства новых и развития существующих городов Сибири

В начале августа Шойгу заявил о необходимо построить «три-пять» крупных городов в Сибири с населением от 300 000 до 1 млн человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Позже «Ведомости» узнали, что Шойгу представит программу развития Сибири. Как сообщил источник, знакомый с разработкой документа, он предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по этому макрорегиону. Результатом реализации стратегии должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 г., увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 г.