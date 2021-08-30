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Песков отметил важность строительства новых и развития существующих городов Сибири

Ведомости

Развитие существующих городов Сибири и строительство новых, согласно предложенному главой Минобороны Сергеем Шойгу планом, представляет одинаковую важность для российского руководства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно и то, и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни — это постоянный процесс, это постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Но безусловно развитие страны требует и появления новых центров, новых городов — в этом плане, конечно же, такая инициатива Шойгу представляется очень важной», — сказал Песков. До этого пресс-секретарь Кремля заявил, что глава государства одобряет идею Шойгу.

В начале августа Шойгу заявил о необходимо построить «три-пять» крупных городов в Сибири с населением от 300 000 до 1 млн человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Позже «Ведомости» узнали, что Шойгу представит программу развития Сибири. Как сообщил источник, знакомый с разработкой документа, он предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по этому макрорегиону. Результатом реализации стратегии должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 г., увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 г.

В то же время накануне полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что вместо возведения новых нужно развивать существующие города и их инфраструктуру.

Ранее по теме: Песков сообщил об одобрении Путиным идеи Шойгу построить в Сибири новые города

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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