Песков отметил важность строительства новых и развития существующих городов Сибири
Развитие существующих городов Сибири и строительство новых, согласно предложенному главой Минобороны Сергеем Шойгу планом, представляет одинаковую важность для российского руководства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно и то, и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни — это постоянный процесс, это постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Но безусловно развитие страны требует и появления новых центров, новых городов — в этом плане, конечно же, такая инициатива Шойгу представляется очень важной», — сказал Песков. До этого пресс-секретарь Кремля заявил, что глава государства одобряет идею Шойгу.
В начале августа Шойгу заявил о необходимо построить «три-пять» крупных городов в Сибири с населением от 300 000 до 1 млн человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Позже «Ведомости» узнали, что Шойгу представит программу развития Сибири. Как сообщил источник, знакомый с разработкой документа, он предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по этому макрорегиону. Результатом реализации стратегии должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 г., увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 г.
В то же время накануне полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что вместо возведения новых нужно развивать существующие города и их инфраструктуру.