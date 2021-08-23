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Песков сообщил об одобрении Путиным идеи Шойгу построить в Сибири новые города

Ведомости

Идея главы Минобороны Сергея Шойгу о строительстве нескольких новых крупных городов в Сибири «импонирует» президенту России Владимиру Путину, но такое предложение нужно тщательно прорабатывать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент прямо сказал, что инициатива Шойгу ему импонирует. Он прямо заявил о своей поддержке, сказал, что задумка крупная и амбициозная, поэтому ее нужно тщательно и скрупулезно обговаривать и готовить. Этот процесс и начнется», — сказал Песков. Он добавил, что возрождение пустеющих городов региона, в том числе, моногородов, также продолжится

«Что касается возрождения городов пустеющих и так далее, то это постоянный процесс, ведь региональные и отраслевые планы развития работают по так называемым моногородам. Они имеют своей целью такие негативные тенденции минимизировать», — сказал пресс-секретарь президента.

В начале августа Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить «три-пять» крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. По его словам, необходимо, чтобы население в них составляло городов с 300-500 тыс., «а лучше — до миллиона человек». В пример министр привел планы, существовавшие в советское время незадолго до распада СССР и свернутые после 1991 г. «по известным причинам».

Позже «Ведомости» узнали, что Шойгу представит программу развития Сибири. Как сообщил источник, знакомый с разработкой документа, он предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по этому макрорегион. Результатом реализации стратегии должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 г., увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 г., улучшение качества жизни на уровне среднероссийского начиная с 2025 г. Для России, по словам источника, в целом речь идет о восстановлении роста ВВП, создании новых рабочих мест, развитии несырьевого экспорта и снижении зависимости от одного центра деловой активности — Москвы.

Ранее по теме: Шойгу представит стратегию развития Центральной Сибири

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных