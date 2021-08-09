Шойгу представит стратегию развития Центральной Сибири

Шойгу представит стратегию развития Центральной СибириОна предполагает появление профильного вице-премьера и Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона
Группа ученых под эгидой Русского географического общества (РГО) разрабатывает стратегию опережающего развития Центральной Сибири, которая предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по макрорегиону, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом разработки стратегии. По его словам, президент РГО, министр обороны России Сергей Шойгу осенью планирует представить ее президенту Владимиру Путину.
Эту информацию подтвердил руководитель рабочей группы по развитию Сибири при РГО, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его словам, документ готовится при участии Российской академии наук и Сибирского отделения РАН.
«Стратегия создается по заказу РГО. Ожидается, что к сентябрю она будет готова и будет представлена президентом РГО Сергеем Шойгу председателю попечительского совета общества — президенту России Владимиру Путину», — сказал он. Клепач пояснил, что стратегия «нацелена на создание условий для увеличения населения Сибири, повышение качества его жизни до уровня выше среднероссийского», а также на сбережение природы.
Согласно проекту стратегии, профильный вице-премьер будет возглавлять наблюдательный совет корпорации, а полпред — ее правление, рассказал источник. Сама корпорация, по словам собеседника «Ведомостей», будет заниматься взаимодействием с госорганами в части согласования параметров госпрограмм, с институтами, участвующими в развитии макрорегиона, а также с инвесторами в части консультационной поддержки и формирования заявок на получение госгарантий. Сейчас вопросы развития регионов Ангаро-Енисейской группы относятся к компетенции широкого круга госструктур разного уровня, при этом отсутствует единый центр принятия решений, пояснил источник.
В пресс-службе правительства не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала. Пресс-секретарь президента РФ, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков, а также пресс-секретарь президента РГО Россияна Марковская также не ответили на вопросы «Ведомостей».
Собеседник «Ведомостей» пояснил, что ключевым проектом развития Ангаро-Енисейского макрорегиона станет «Транссиб 2.0» — расширение пропускной способности Транссибирской железнодорожной магистрали с созданием не менее 10 новых особых экономических зон. Также предполагается создание опорных агломераций, территориально-отраслевых кластеров с высокотехнологичными производствами, конкурентоспособных условий для инвестирования и ведения бизнеса и др.
Одним из таких кластеров предлагается сделать Красноярск, в котором должна происходить глубокая переработка сырья и производиться товары с высокой добавленной стоимостью. В Норильске должны быть сосредоточены производственные мощности, развиваться добыча и обогащение материалов, металлургия. Согласно стратегии, работа здесь должна вестись вахтовым методом с постоянным проживанием рабочих в Красноярске, сообщил собеседник «Ведомостей». По его словам, Томск и Новосибирск должны стать учебно-научными центрами, обеспечивающими данный кластер технологиями и квалифицированными кадрами.
Стратегия предполагает, что для реализации проекта в части строительства железных дорог потребуется создание отдельной от РЖД единой управляющей компании. Она выступит концессионером при реализации строительства инфраструктуры, владельцем этой инфраструктуры и оператором железнодорожных перевозок на маршруте «Транссиб 2.0.», добавил источник, знакомый с ходом подготовки документа.
Результатом реализации стратегии должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 г., увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 г., улучшение качества жизни на уровне среднероссийского начиная с 2025 г., сообщил собеседник «Ведомостей». Для России в целом речь идет о восстановлении роста ВВП, создании новых рабочих мест, развитии несырьевого экспорта и снижении зависимости от одного центра деловой активности — Москвы, пояснил он.
Ранее Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН заявил о необходимости построить в Сибири три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.
«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300 000-500 000, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — говорил Шойгу. Он напомнил, что подобные планы обсуждались незадолго до распада СССР.