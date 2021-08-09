Шойгу представит стратегию развития Центральной Сибири

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300 000-500 000, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — говорил Шойгу. Он напомнил, что подобные планы обсуждались незадолго до распада СССР.