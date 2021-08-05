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Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов

Ведомости

В Сибири необходимо построить три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — цитирует ТАСС Шойгу.

В пример министр привел планы, существовавшие в советское время незадолго до распада СССР. Он с сожалением отметил, что проект был остановлен по известным причинам.

В 2019 г. Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, что он мечтает «вернуться в Сибирь», чтобы построить еще два города. Он также отмечал, что убежден, что его мечта будет реализована: «Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных