Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов

В 2019 г. Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, что он мечтает «вернуться в Сибирь», чтобы построить еще два города. Он также отмечал, что убежден, что его мечта будет реализована: «Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится».