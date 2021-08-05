Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов
В Сибири необходимо построить три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.
«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — цитирует ТАСС Шойгу.
В пример министр привел планы, существовавшие в советское время незадолго до распада СССР. Он с сожалением отметил, что проект был остановлен по известным причинам.
В 2019 г. Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, что он мечтает «вернуться в Сибирь», чтобы построить еще два города. Он также отмечал, что убежден, что его мечта будет реализована: «Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится».