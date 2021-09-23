СМИ узнали об отсутствии планов у Шойгу, Лаврова и Проценко перейти в Госдуму
Министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко не планируют переходить в Госдуму, сообщают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники.
Источник «Ведомостей» в «Единой России» сообщил, что также шедшая от партии в Думу детский омбудсмен Анна Кузнецова может перейти в палату на пост вице-спикера, а собеседник газеты, близкий к центральным органам военного управления, подтвердил, что Шойгу не пойдет в парламент.
Собеседники «Интерфакса» утверждают, что Шойгу, Лавров и, скорее всего, Проценко откажутся от думских мандатов. Другой источник сказал, что вероятность согласия Шмелевой на депутатский мандат остается.
Еще один собеседник агентства утверждает, что депутатский мандат сохранит только детский омбудсмен Анна Кузнецова, также шедшая в партийных списках «Единой России». Источники РБК утверждают, что Шойгу, Лавров, Шмелева и Проценко точно откажутся от мандатов и его сохранит только Кузнецова.
Ранее, комментируя возможные планы Шойгу и Лаврова относительно Госдумы после того, как они шли в списках «Единой России», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они сами примут решение, будут ли они переходить в нижнюю палату парламента или останутся в правительстве. До этого глава государства Владимир Путин заявил, что ему будет жаль отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму. «Они на своем месте хорошо работают», — отметил президент.
Путин рассказал, что «коллеги» обратились к нему с просьбой, чтобы Лавров и Шойгу возглавили общефедеральную часть списка партии, демонстрируя, что все дела «Единой России» «реально воплощаются в жизнь, в том числе усилиями этих людей». Он отметил, что они сами должны принять такое решение.
ЦИК 21 сентября опубликовал результаты выборов в нижнюю палату парламента, прошедших 17-19 сентября, по итогам обработки 100% голосов. Наибольшее число голосов получила «Единая Россия» — 49,82%. Также порог в 5% для прохождения в Думу преодолели четыре партии: КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Таким образом, «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме (при конституционном большинстве в 300 мест), КПРФ — 57 мандатов, партия «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, партия «Новые люди» — 13 мандатов,