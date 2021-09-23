СМИ узнали об отсутствии планов у Шойгу, Лаврова и Проценко перейти в Госдуму

Ранее, комментируя возможные планы Шойгу и Лаврова относительно Госдумы после того, как они шли в списках «Единой России», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они сами примут решение, будут ли они переходить в нижнюю палату парламента или останутся в правительстве. До этого глава государства Владимир Путин заявил, что ему будет жаль отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму. «Они на своем месте хорошо работают», — отметил президент.