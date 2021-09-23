«Единая Россия» и «Справедливая Россия» обновили фракции наполовину

В конце VII созыва фракция «Единая Россия» состояла из 332 депутатов. В Госдуму VIII созыва прошло 324 единоросса по списку и одномандатным округам. Окончательно итоги выборов Центризбирком подведет 24 сентября, после этого кандидаты будут решать, идти ли им в Госдуму.