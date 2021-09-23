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«Единая Россия» и «Справедливая Россия» обновили фракции наполовину

В Госдуму прошло 148 новых единороссов и 14 справороссов
Елена Мухаметшина
Фракция «Единой России» обновится за счет проверенных кадров / Екатерина Штукина / РИА Новости

Госдума после выборов подвергнется серьезному кадровому обновлению, следует из расчетов «Ведомостей».

«Единая Россия» обновилась наполовину

В конце VII созыва фракция «Единая Россия» состояла из 332 депутатов. В Госдуму VIII созыва прошло 324 единоросса по списку и одномандатным округам. Окончательно итоги выборов Центризбирком подведет 24 сентября, после этого кандидаты будут решать, идти ли им в Госдуму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных