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Госдума начала готовиться к первому заседанию и распределению постов

Лидеров партий в ближайшие дни позовут к президенту
Елена Мухаметшина
Алексей Дружинин / ТАСС

Центризбирком (ЦИК) в пятницу, 24 сентября, официально подведет итоги голосования на выборах в Госдуму, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По предварительным данным ЦИК, «Единая Россия» получает в Госдуме VIII созыва 324 мандата (49,82% голосов), КПРФ – 57 (18,93%), «Справедливая Россия» – 27 (7,46%), ЛДПР – 21 (7,55%), «Новые люди» – 13 (5,32%). Еще восемь кресел займут представители трех непарламентских партий («Родины», Партии роста и «Гражданской платформы») и самовыдвиженцы, сказала Памфилова.

До конца недели президент России Владимир Путин встретится с лидерами партий, которые прошли в парламент. Об этом журналистам сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Встреча пройдет в режиме видео-конференц-связи. В 2016 г. на аналогичной встрече после выборов Путин предложил депутатам поддержать кандидатуру бывшего первого замруководителя администрации президента Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. «Ведомости» 5 ноября 2020 г. писали, что с большой вероятностью пост председателя Госдумы в VIII созыве сохранит Володин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных