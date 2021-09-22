Госдума начала готовиться к первому заседанию и распределению постов

Госдума начала готовиться к первому заседанию и распределению постовЛидеров партий в ближайшие дни позовут к президенту
Центризбирком (ЦИК) в пятницу, 24 сентября, официально подведет итоги голосования на выборах в Госдуму, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По предварительным данным ЦИК, «Единая Россия» получает в Госдуме VIII созыва 324 мандата (49,82% голосов), КПРФ – 57 (18,93%), «Справедливая Россия» – 27 (7,46%), ЛДПР – 21 (7,55%), «Новые люди» – 13 (5,32%). Еще восемь кресел займут представители трех непарламентских партий («Родины», Партии роста и «Гражданской платформы») и самовыдвиженцы, сказала Памфилова.
До конца недели президент России Владимир Путин встретится с лидерами партий, которые прошли в парламент. Об этом журналистам сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Встреча пройдет в режиме видео-конференц-связи. В 2016 г. на аналогичной встрече после выборов Путин предложил депутатам поддержать кандидатуру бывшего первого замруководителя администрации президента Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. «Ведомости» 5 ноября 2020 г. писали, что с большой вероятностью пост председателя Госдумы в VIII созыве сохранит Володин.