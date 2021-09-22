Госдума начала готовиться к первому заседанию и распределению постов

До конца недели президент России Владимир Путин встретится с лидерами партий, которые прошли в парламент. Об этом журналистам сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Встреча пройдет в режиме видео-конференц-связи. В 2016 г. на аналогичной встрече после выборов Путин предложил депутатам поддержать кандидатуру бывшего первого замруководителя администрации президента Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. «Ведомости» 5 ноября 2020 г. писали, что с большой вероятностью пост председателя Госдумы в VIII созыве сохранит Володин.