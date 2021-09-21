ЦИК опубликовал распределение депутатских мандатов по итогам выборов

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала их самыми сложными за время своей работы в комиссии. Прошедшие выборы в Госдуму сопровождались беспрецедентными атаками на избирательную систему, заявляла она. Но нарушений, по ее словам, стало меньше. «Несмотря на то что жалоб и обращений стало меньше, все они становятся известными. Ничего невозможно скрыть», — отметила Памфилова, добавив, что на выборах работало почти полмиллиона наблюдателей.