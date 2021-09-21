ЦИК опубликовал распределение депутатских мандатов по итогам выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала распределение мандатов в Госдуму VIII созыва после обработки 100% голосов. «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата, КПРФ — 57 мандатов, партия «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, партия «Новые люди» — 13 мандатов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома.
По одному месту получат партии «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста». Самовыдвиженцы получат пять мест по одномандатным округам.
Таким образом, фракционный расклад в нижней палате парламента изменился впервые с 2007 г. Тогда в Госдуму были избраны «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Конституционное большинство «Единой России» сохраняется, как и в Госдуме VII созыва: тогда партия получила 343 депутатских мандата.
Ранее ЦИК опубликовал результаты выборов в нижнюю палату парламента по итогам обработки 100% голосов. Наибольшее число голосов получила «Единая Россия» — 49,82%. Также порог в 5% для прохождения в Думу преодолели четыре партии: КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.
Результаты электронного голосования появлялись в два этапа. 19 сентября после закрытия избирательных участков объявили итоги по шести регионам (без учета Москвы). По ним «Единая Россия» набрала 64,25%, КПРФ — 11,65%, «Справедливая Россия» получила 8,25%, ЛДПР — 7,86% и «Новые люди» — 7,66%. Результаты по Москве появились ближе к 18:00 20 сентября. По ним у «Единой России» было 44,77%, у КПРФ — 15,53%, ЛДПР набрала 7,45%. «Новые люди» обошли «Справедливую Россию» (6,84%), набрав 7,86%.
Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала их самыми сложными за время своей работы в комиссии. Прошедшие выборы в Госдуму сопровождались беспрецедентными атаками на избирательную систему, заявляла она. Но нарушений, по ее словам, стало меньше. «Несмотря на то что жалоб и обращений стало меньше, все они становятся известными. Ничего невозможно скрыть», — отметила Памфилова, добавив, что на выборах работало почти полмиллиона наблюдателей.