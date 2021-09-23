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В Госдуме увеличится число комитетов

Депутаты Госдумы приступили к обсуждению ее структуры и руководящих постов
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Депутатов могут рассадить по руководящим позициям так, чтобы им было удобней работать в «сшивке» с правительством / Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты Госдумы начали консультации по вопросу структуры и распределения руководящих постов на Охотном Ряду. По итогам консультаций увеличится количество думских комитетов, в том числе за счет разделения уже существующих, рассказали «Ведомостям» два собеседника в «Единой России», источник в Госдуме и собеседник, близкий к руководству палаты.

Начало консультаций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных