В Госдуме увеличится число комитетов

Депутаты Госдумы начали консультации по вопросу структуры и распределения руководящих постов на Охотном Ряду. По итогам консультаций увеличится количество думских комитетов, в том числе за счет разделения уже существующих, рассказали «Ведомостям» два собеседника в «Единой России», источник в Госдуме и собеседник, близкий к руководству палаты.