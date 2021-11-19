Кинотеатры попросили Голикову о смягчении ограничений

В своем письме АВК обращает внимание Голиковой на то, что в том или ином виде работа кинотеатров ограничивается уже на протяжении последних полутора лет. В 2020 г. кинотеатры в большинстве регионов были закрыты с марта по август, как результат, по итогам года российский бокс-офис снизился на 58,8%, до 22,8 млрд руб., следует из данных государственного Фонда кино. В этом году на период ноябрьского локдауна кинотеатры страны также прекращали свою работу.