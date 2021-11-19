Кинотеатры попросили Голикову о смягчении ограничений

Кинотеатры попросили Голикову о смягчении ограниченийВ тех регионах, где уже действуют QR-коды на посещение сеансов, иные антиковидные меры избыточны, считают они
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась в правительство с просьбой рекомендовать руководителям регионов, где уже действуют QR-коды на посещение кинотеатров, отменить иные ограничения, называя их избыточными. Соответствующие письма направлены зампреду правительства Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. «Ведомости» ознакомились с копией обращений. Их подлинность и направление 17 ноября указанным адресатам подтвердил глава совета АВК Олег Березин.
В своем письме АВК обращает внимание Голиковой на то, что в том или ином виде работа кинотеатров ограничивается уже на протяжении последних полутора лет. В 2020 г. кинотеатры в большинстве регионов были закрыты с марта по август, как результат, по итогам года российский бокс-офис снизился на 58,8%, до 22,8 млрд руб., следует из данных государственного Фонда кино. В этом году на период ноябрьского локдауна кинотеатры страны также прекращали свою работу.
По данным АВК на 18 ноября, QR-коды на посещение введены в 77 регионах России. В большинстве из них параллельно действуют и ряд других антиковидных мер – ограничения на заполняемость залов (в большей части регионов разрешенная заполняемость зала на сеанс составляет 50%, в остальных – 70-75%), запрет на работу после 23 часов и другие. Кинотеатры Краснодарского края и Курской области по решению региональных властей сейчас вообще закрыты.
Такие ограничения на фоне разрешения деятельности театров, дельфинариев, зоопарков и т. д. с точки зрения здравого смысла выглядят «декоративными», указывает в письме Голиковой АВК: «И говорит лишь о неспособности руководителей органов исполнительной власти регионов предпринять адекватные меры по снижению заболеваемости».
Кинотеатры, как говорится в письме АВК, являются одним из наиболее безопасных мест массового пребывания людей: в силу технологических особенностей – большого пространственного объема кинозалов в расчете на одного зрителя и многократного обмена воздуха в системах. Исходя из этого установление иных ограничений деятельности, наряду с требованием оказания услуг только зрителям, имеющим QR-коды, является, очевидно, избыточным, резюмирует в АВК.
«Просим вас настоятельно рекомендовать главам субъектов, а также главным санитарным врачам регионов, в которых решениями органов исполнительной власти либо распоряжением главного санитарного врача региона введено требование оказания услуг по публичной демонстрации кинофильмов только для граждан, имеющих QR-коды вакцинированного или переболевшего, отменить все иные ограничения, установленные для кинотеатров», – говорится в письме ассоциации Голиковой.
Аналогичное по содержанию обращение адресовано и Анне Поповой. Письмо поступило и будет рассмотрено в установленном порядке, сообщил «Ведомостям» представитель секретариата Голиковой. В Роспотребнадзоре вопросы «Ведомостей» переадресовали в оперативные штабы регионов.
Решение об отмене всех ограничений на посещение киносеансов при сохранении требования о предъявлении QR-кодов вряд ли приведет к существенному росту зрительского трафика, но позволит позиционировать кинотеатры как безопасное covid-free пространство, пояснил «Ведомостям» Березин.
Опрошенные «Ведомостями» представители крупных киносетей также говорят, что дополнительные меры избыточны, поскольку введение QR-кодов уже стало естественным фильтром и привело к снижению потока зрителей и, как следствие, падению сборов кинотеатров.
В лучшем случае падение сборов кинотеатров сети из-за действующих ограничений составляет 50% от показателей 2019 г., в худшем – 70%, говорит гендиректор объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин: «Не совсем понятно, зачем в регионах, где действуют QR-коды, вводить еще и другие ограничения, такие как работа только до 23 часов, максимальная заполняемость залов и т. д. Как и полный запрет работы кинотеатров. Это все – инициативы местных властей, и эти решения не укладываются ни в какую здравую логику».
Гендиректор киносети «Киномакс» Дмитрий Нартов сообщил «Ведомостям», что из-за действующих ограничений сборы кинотеатров сети снизились на 65-75% к 2019 г. По его мнению, на «адаптацию населения» к QR-кодам потребуется 3-4 месяца, а снятие иных ограничений при условии сохранения QR-кодов в перспективе может улучшить положение кинотеатров: «Если не будет ограничений для лиц до 18 лет, то в период блокбастеров – существенно».
Система пропуска по QR-кодам затронула шесть из девяти регионов, где присутствует «Каро», рассказала «Ведомостям» президент этой киносети Ольга Зинякова: «Речь идет о Тюмени, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, а также о Санкт-Петербурге, где представлены 8 кинотеатров сети. В среднем от региона к региону падение в выручке и посещаемости на сеанс варьируется от 30 до 50%».
При введении QR-кодов все остальные меры, как считает Зинякова, должны быть сняты, поскольку помимо буквального ограничения трафика в данном случае начинает играть роль проблема дезориентации гостей кинотеатров: «Ежедневно нам поступают сотни звонков с вопросами, работают ли кинотеатры. Люди находятся в смятении и не понимают, что и по каким законам работает».
При участии Анны Киселевой