Социальные потрясения и пандемия привели к власти в Чили леворадикала

Социальные потрясения и пандемия привели к власти в Чили леворадикалаГабриэль Борич – самый молодой президент в истории этой страны
Тридцатипятилетний Габриэль Борич, кандидат от коалиции «Одобряю достоинство» (куда входили и социалисты с коммунистами), победил на президентских выборах в Чили во втором туре со значительным отрывом от ультраконсерватора Хосе Антонио Каста. Борич набрал 56% голосов, а признавший поражение Каста – 44%. На выборы Каста шел от правой коалиции и располагал поддержкой правящего альянса «Чили, вперед!» правоцентристского толка. Но административный ресурс все равно не позволил Касте обойти Борича, бывшего студенческого активиста.
На ходе выборов сказался кризис, вызванный пандемией коронавируса, а также социальные и этнические конфликты. Ситуация в Чили – ранее одной из самых стабильных и экономически успешных стран региона – омрачилась уличными беспорядками и мародерством. В ряде провинций власти ввели чрезвычайное положение, пытаясь таким образом подавить выступления индейцев мапуче. Радикально настроенные мапуче требовали от правительства вернуть им их исконные земли, сопровождая свои требования нападениями на дома граждан европейского происхождения и поджогами.
Социальная нестабильность усугубилась еще до пандемии. В 2019 г. протестующие против экономического неравенства потребовали принятия новой конституции взамен разработанной при диктаторе Аугусто Пиночете, правившем с 1974 по 1990 г. Поводом для выступлений стало повышение цен на проезд в метро. Начавшаяся в октябре 2019 г. студенческая акция была жестко подавлена полицией, что привело к разрастанию протестов и беспорядкам. В столице Чили Сантьяго протестующие принялись громить метрополитен. Правый президент Себастьян Пиньера впервые со времен Пиночета ввел в столице чрезвычайное положение и направил в центр города бронетехнику. Итогом октябрьской эскалации стали 19 погибших и более тысячи пострадавших. В результате протестов чилийские власти отменили саммит АТЭС, а президент Пиньера отправил в отставку правительство.
При правых режимах Чили были одним из оплотов американцев в регионе, их политическим и экономическим партнером, говорит научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. Левым в Латинской Америке и в Чили, наоборот, свойствен антиамериканизм. Причем критическую позицию в отношении США занимают не только левые политики, но и простое население, отмечает Кошкин. В свое время Чили была самой успешной страной Латинской Америки в экономическом отношении, но комплекс причин, в том числе пандемия, привели к победе левых популистов в лице нового президента. Таких политиков в Вашингтоне не жалуют, но президент США Джо Байден сам не пойдет на эскалацию, уверен эксперт, ситуация отличается от 1973 г., когда США поддержали переворот Пиночета против левого президента Сальвадора Альенде. Действия США будут зависеть от того, как поведет себя Борич, Вашингтону не нужно усугубления кризиса в регионе – иначе американские власти столкнутся с возросшим наркотрафиком и потоком мигрантов, говорит эксперт.
Тяжелая социальная ситуация в Чили привела к тому, что на выборах крайне левые состязались с крайне правыми, отмечает ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Яковлева. Именно общественные проблемы, а не пандемия и экономические вызовы, с которыми Чили борется сравнительно неплохо, оказали наибольшее влияние на выборы.
Главной движущей силой социальной напряженности является молодежь, не заставшая времена военной диктатуры. Среди молодых чилийцев наблюдается сильный запрос на преодоление неравенства и сегрегации, проведение социальных реформ, говорит Яковлева. Реформы в этом направлении уже идут с 1990 г., но молодежь недовольна их ходом. С другой стороны, в Чили существует заметная группа населения, разделяющая правые взгляды, – это предприниматели, верхняя часть среднего класса, которые привыкли к неолиберальной экономике и выступают против социалистической модели. Так что перед Боричем стоит непростая задача провести глубокие социальные преобразования, сохранив при этом экономическую эффективность Чили, резюмирует эксперт.
Борич признает, что для успешного выполнения своих обязанностей ему придется договариваться с другими политическими силами. «У нас будет сбалансированный конгресс [двухпалатный парламент], что означает, что у нас не только появится возможность вести диалог, [но] мы будем обязаны это делать», – пояснил он. Потребность в политических компромиссах возрастает, так как ни в одной из палат парламента у левых нет большинства. В верхней палате «Одобряю достоинство» получила 5 из 42 мест, в нижней – 37 из 155.