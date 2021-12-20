Социальные потрясения и пандемия привели к власти в Чили леворадикала

При правых режимах Чили были одним из оплотов американцев в регионе, их политическим и экономическим партнером, говорит научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. Левым в Латинской Америке и в Чили, наоборот, свойствен антиамериканизм. Причем критическую позицию в отношении США занимают не только левые политики, но и простое население, отмечает Кошкин. В свое время Чили была самой успешной страной Латинской Америки в экономическом отношении, но комплекс причин, в том числе пандемия, привели к победе левых популистов в лице нового президента. Таких политиков в Вашингтоне не жалуют, но президент США Джо Байден сам не пойдет на эскалацию, уверен эксперт, ситуация отличается от 1973 г., когда США поддержали переворот Пиночета против левого президента Сальвадора Альенде. Действия США будут зависеть от того, как поведет себя Борич, Вашингтону не нужно усугубления кризиса в регионе – иначе американские власти столкнутся с возросшим наркотрафиком и потоком мигрантов, говорит эксперт.