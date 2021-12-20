Социальные потрясения и пандемия привели к власти в Чили леворадикала

Социальные потрясения и пандемия привели к власти в Чили леворадикалаГабриэль Борич – самый молодой президент в истории этой страны
35-летний Габриэль Борич, кандидат от коалиции «Одобряю достоинство» (куда входили и социалисты с коммунистами), победил на президентских выборах в Чили во втором туре со значительным отрывом от ультраконсерватора Хосе Антонио Каста. Борич набрал 56% голосов, а признавший поражение Каста – 44%. На выборы Каста шел от правой коалиции и располагал поддержкой правящего альянса «Чили, вперед!» правоцентристского толка. Однако административный ресурс все равно не позволил Касте обойти Борича, бывшего студенческого активиста.
На ходе выборов сказался кризис, вызванный пандемией коронавируса, а также социальные и этнические конфликты. Ситуация в Чили – ранее одной из самых стабильных и экономически успешных стран региона – омрачилась уличными беспорядками и мародерством. В ряде провинций власти ввели чрезвычайное положение, пытаясь таким образом подавить выступления индейцев мапуче. Радикально настроенные мапуче требовали от правительства вернуть им их исконные земли, сопровождая свои требования нападениями на дома граждан европейского происхождения и поджогами.