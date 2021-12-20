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Социальные потрясения и пандемия привели к власти в Чили леворадикала

Габриэль Борич – самый молодой президент в истории этой страны
Глеб Мишутин
Борич признает, что для успешного выполнения своих обязанностей ему придется договариваться с другими политическими силами / MARTIN BERNETTI / AFP

35-летний Габриэль Борич, кандидат от коалиции «Одобряю достоинство» (куда входили и социалисты с коммунистами), победил на президентских выборах в Чили во втором туре со значительным отрывом от ультраконсерватора Хосе Антонио Каста. Борич набрал 56% голосов, а признавший поражение Каста – 44%. На выборы Каста шел от правой коалиции и располагал поддержкой правящего альянса «Чили, вперед!» правоцентристского толка. Однако административный ресурс все равно не позволил Касте обойти Борича, бывшего студенческого активиста.

На ходе выборов сказался кризис, вызванный пандемией коронавируса, а также социальные и этнические конфликты. Ситуация в Чили – ранее одной из самых стабильных и экономически успешных стран региона – омрачилась уличными беспорядками и мародерством. В ряде провинций власти ввели чрезвычайное положение, пытаясь таким образом подавить выступления индейцев мапуче. Радикально настроенные мапуче требовали от правительства вернуть им их исконные земли, сопровождая свои требования нападениями на дома граждан европейского происхождения и поджогами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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