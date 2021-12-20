Социальные потрясения и пандемия привели к власти в Чили леворадикала

35-летний Габриэль Борич, кандидат от коалиции «Одобряю достоинство» (куда входили и социалисты с коммунистами), победил на президентских выборах в Чили во втором туре со значительным отрывом от ультраконсерватора Хосе Антонио Каста. Борич набрал 56% голосов, а признавший поражение Каста – 44%. На выборы Каста шел от правой коалиции и располагал поддержкой правящего альянса «Чили, вперед!» правоцентристского толка. Однако административный ресурс все равно не позволил Касте обойти Борича, бывшего студенческого активиста.