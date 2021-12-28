Байден победил Трампа, но не победил трампизм

Байден победил Трампа, но не победил трампизмРаскол в США не преодолен
Республиканец Дональд Трамп стал первым президентом США, так и не признавшим своего проигрыша на выборах 2020 г. оппоненту, которым был демократ Джо Байден. По мнению Трампа, не подтвержденному ни одним судом, выборы были украдены демократами с помощью подтасовок при голосовании по почте и при подсчете бюллетеней. Эта теория воодушевила его сторонников, устроивших 6 января, незадолго до окончательного ухода Трампа из Белого дома, митинг в Вашингтоне, закончившийся взятием толпой здания Капитолия. В ответ на эти действия его сторонников Трампу аннулировали аккаунты в Twitter, посредством которого он в основном и управлял США во время своего президентства, и в других крупнейших соцсетях. Пошли разговоры о привлечении его к ответственности за штурм Капитолия.
Но Байдену так и не удалось в полной мере выполнить то, что он обещал сделать уже в 2021 г. Эпидемия коронавируса не побеждена. Триллионные пакеты для стимулирования восстановления американской экономики и реконструкции инфраструктуры США встретили серьезное сопротивление в конгрессе и окончательно не приняты, чему способствовал раскол в демократической партии между левым и умеренным крылом. В США бушует и все сильнее давит на рейтинг Байдена самая высокая за последние 40 лет инфляция – и все больше прогнозов, что это не кратковременный всплеск, а длительное явление. Зеленая повестка президента вызывает опасения у крупного бизнеса, связанного с ТЭКом и тяжелой промышленностью, говорит директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Сами американцы видят, что Байден не обладает лидерскими качествами, замечает эксперт.