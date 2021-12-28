Единая система госвласти практически создана

Принятый под конец 2021 г. закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации России потребовал куда более длительной проработки с привлечением широкого круга участников, и не случайно: он затронул тонкий вопрос полномочий регионов. В нем также затрагивался и кадровый вопрос: теперь уволить губернатора по решению президента куда проще, к тому же федеральные ведомства теперь активнее могут согласовывать региональных министров на местах. Новая версия закона о местном самоуправлении, только в декабре 2021 г. внесенная в Госдуму, в свою очередь, упрощает возможность для глав регионов убирать руководителей муниципалитетов.