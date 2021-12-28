Единая система госвласти практически создана

Единая система госвласти практически созданаВ законах зафиксированы почти все изменения по следам конституционной реформы 2020 года
В уходящем году законодатели зафиксировали почти все нововведения по следам конституционной реформы 2020 г., по которой в России «осуществлять взаимодействие для наиболее эффективного решения задач» должна единая система публичной власти. Последовательность законодательных действий логична. Первыми сразу после изменения Конституции были скорректированы законы о правительстве, о судах, о силовых органах, появился закон о Госсовете.
И такой порядок был выбран не случайно, уверен юрист Иван Брикульский: «Сперва менялся общий каркас государственной власти – первыми должны быть приведены в соответствие с Конституцией те органы, которые непосредственно задействованы в его непрерывном функционировании». «Сразу после принятия поправок [к Основному закону] вносилось в Госдуму и принималось то, что требовало простого перенесения положений обновленной Конституции в законодательство», – констатирует глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.
В законе среди первых были закреплены изменения, касающиеся снятия ограничений по количеству президентских сроков для действующего главы государства, а также его пожизненной неприкосновенности. Поправки касались и кадровых вопросов, согласен доктор юридических наук Илья Шаблинский. К примеру, Совет Федерации по представлению президента теперь может отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов «в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях», предусмотренных законом.
Принятый под конец 2021 г. закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации России потребовал куда более длительной проработки с привлечением широкого круга участников, и не случайно: он затронул тонкий вопрос полномочий регионов. В нем также затрагивался и кадровый вопрос: теперь уволить губернатора по решению президента куда проще, к тому же федеральные ведомства теперь активнее могут согласовывать региональных министров на местах. Новая версия закона о местном самоуправлении, только в декабре 2021 г. внесенная в Госдуму, в свою очередь, упрощает возможность для глав регионов убирать руководителей муниципалитетов.
В России происходит унификация госуправления, говорит Брикульский: «Например, раньше было многообразие форм и видов местного самоуправления (МСУ) [теперь упраздняются различные виды МСУ, остается только три формы – городские округа, муниципальные округа и внутригородские муниципальные образования, а их подчиненность главам субъектов растет], то же самое касается и регионов, где раньше были президенты, губернаторы, а сейчас будут только главы субъектов. Вертикаль сильно упрощается и подводится под единый стандарт». Можно назвать это принципиально новой, постсоветской системой госвласти, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. Скорее Россия «предлагает себе и миру новую концепцию не столько разделения властей, сколько распределения полномочий внутри единой государственной власти», отмечает он.
Фактически план по реализации конституционных поправок к концу года оказался выполненным, отмечает Добрынин: «По состоянию на конец ноября было принято пять федеральных конституционных законов, 104 федеральных закона, и еще 17 законопроектов находятся на рассмотрении нижней палаты сейчас». По словам Шаблинского, эти поправки уже не так принципиальны по сравнению с теми, что уже приняты.