Великобритания нашла главу марионеточного правительства Украины

Великобритания нашла главу марионеточного правительства УкраиныЛидер движения «Наши» Евгений Мураев относится к России осторожно и неагрессивно
МИД Великобритании 22 января опубликовал заявление, что имеет информацию о намерениях России «поставить в Киеве пророссийского лидера», рассматривая возможность «вторжения и оккупации Украины». В качестве кандидата на эту должность, по данным официального Лондона, Москва якобы рассматривает экс-депутата партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Верховной рады Евгения Мураева. Кроме того, Россия, считают в британском МИДе, «поддерживает отношения» со «многими бывшими украинскими политиками» времен президентства Виктора Януковича, включая экс-премьера Николая Азарова (2010–2014 гг.), бывшего вице-премьера (2012–2014 гг.) и врио премьера (2014 г.) Сергея Арбузова и др.
«Опубликованная сегодня информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля», – приводит пресс-служба дипведомства слова министра иностранных дел Элизабет Трасс. Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявил в воскресенье, что Россия столкнется с жесткими экономическими санкциями не только в случае вторжения на Украину, но и если «установит [на Украине] марионеточный режим». Российский МИД в официальном сообщении на своем сайте 23 января назвал заявление о Мураеве «чушью». В то же время, как сообщает Politico, в Совете национальной безопасности США «глубоко обеспокоены» информацией британского дипведомства. Sky News сообщил 23 января, что информация о ставке Москвы на Мураева основана на информации не британских, а американских спецслужб. Сам Мураев, которого Лондон назвал российским кандидатом для «оккупационного» правительства Украины, заявил, что с 2018 г. находится под санкциями со стороны России, введенными правительством Дмитрия Медведева для «защиты интересов российского государства, компаний и граждан». В комментарии изданию «Страна» он пояснил, что его российские активы арестованы «из-за конфликта с [главой политсовета ОПЗЖ Виктором] Медведчуком».
Уроженец Харьковской области Мураев был депутатом Рады с 2012 г. – сначала от поддерживавшей экс-президента Януковича Партии регионов, а после выборов 2014 г. от образованной во многом на базе регионалов фракции ОПЗЖ. В 2016 г. вышел из фракции «Оппозиционный блок», а в 2018 г. – из партии «За жизнь», основав собственное движение «Наши». В 2019 г. Мураев выдвигался кандидатом в президенты Украины, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула (также находится под российскими санкциями), набравшего 4%. До февраля 2021 г. Мураев был основным владельцем закрытого решением Совета национальной безопасности и обороны Украины телеканала NewsOne.
Появление Мураева в заявлении МИД Великобритании как возможного главы оккупационного правительства России на Украине, скорее всего, утечка из Москвы, направленная на то, чтобы поддерживать градус нервозности на Западе и в украинском обществе, так как до сих пор непонятно, чем может быть российское вторжение: прямой оккупацией, расширением территорий, подконтрольных ДНР и ЛНР, или уничтожением оборонной инфраструктуры страны, считает координатор экспертной группы «Европейский диалог» на Украине Георгий Чижов.
По его словам, сам Мураев – политик даже не второго, а третьего эшелона украинской элиты, который не имеет никаких шансов в конкуренции с Зеленским и его оппонентами как на всеобщем голосовании, так и в случае каких-то уличных событий, если только они не будут поддержаны брутальной военной силой со стороны России. У Мураева есть некоторый электорат и собственная партия, а также еще не закрытый телеканал «Наш». И, скорее всего, его позиции будут усиливаться на фоне дальнейшего ослабления ОПЗЖ и перетекания некоторой части электората, однако не настолько, чтобы Мураев стал играть сколько-нибудь значительную роль, полагает эксперт. При этом о каких-то связях Мураева с Россией не известно, равно как и о значительности арестованных российских активов. Под санкции Москвы он попал на фоне раскола в украинской оппозиции, когда под ударом Москвы в итоге оказались представители «Оппозиционного блока», вошедшие в конфликт с ОПЗЖ Медведчука, который на Украине считается непосредственно аффилированным с Россией, говорит Чижов.
Мураев все же перспективен в плане аккумулирования русскоязычного электората, отнимая его симпатии у ОПЗЖ Медведчука, считает профессор ВШЭ Алексей Макаркин. Более того, Медведчук сейчас под домашним арестом, связанные с его партией телеканалы закрыты для вещания. Понемногу партия «Наши», благодаря тому что у Мураева все еще функционирует телеканал, отгрызает вместе с экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым рейтинги у стагнирующей ОПЗЖ, отмечает эксперт. У Мураева в отличие от Медведчука есть алиби против обвинений в близких отношениях с Россией, хотя по отношению к ней он продолжает занимать осторожную неагрессивную позицию. Он не исключает, что Мураева хотят подставить и закрыть его телеканал в условиях военной истерии, при этом для Москвы главным партнером на Украине по-прежнему остается Медведчук, считает политолог.