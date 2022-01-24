Великобритания нашла главу марионеточного правительства Украины

По его словам, сам Мураев – политик даже не второго, а третьего эшелона украинской элиты, который не имеет никаких шансов в конкуренции с Зеленским и его оппонентами как на всеобщем голосовании, так и в случае каких-то уличных событий, если только они не будут поддержаны брутальной военной силой со стороны России. У Мураева есть некоторый электорат и собственная партия, а также еще не закрытый телеканал «Наш». И, скорее всего, его позиции будут усиливаться на фоне дальнейшего ослабления ОПЗЖ и перетекания некоторой части электората, однако не настолько, чтобы Мураев стал играть сколько-нибудь значительную роль, полагает эксперт. При этом о каких-то связях Мураева с Россией не известно, равно как и о значительности арестованных российских активов. Под санкции Москвы он попал на фоне раскола в украинской оппозиции, когда под ударом Москвы в итоге оказались представители «Оппозиционного блока», вошедшие в конфликт с ОПЗЖ Медведчука, который на Украине считается непосредственно аффилированным с Россией, говорит Чижов.