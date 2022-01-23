Обучение мировой истории в школах перестанет быть европоцентричным

В новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории, разработка которой практически завершена, решено не делать акцент на истории Европы, чтобы школьники изучали прошлое и других частей света. Об этом рассказал «Ведомостям» академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества (РИО) Александр Чубарьян. Концепция определяет главные подходы к преподаванию предмета и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий из курса истории мира от первобытного общества до наших дней, которые должны знать школьники.