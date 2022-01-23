Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Обучение мировой истории в школах перестанет быть европоцентричным

В РАН предлагают сделать акцент на Азии, Африке и Латинской Америке
Анастасия Курилова
Глава РИО Сергей Нарышкин (слева) и академик РАН Александр Чубарьян приводят школьный курс истории по разным направлениям к стандарту / Станислав Красильников / ТАСС

В новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории, разработка которой практически завершена, решено не делать акцент на истории Европы, чтобы школьники изучали прошлое и других частей света. Об этом рассказал «Ведомостям» академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества (РИО) Александр Чубарьян. Концепция определяет главные подходы к преподаванию предмета и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий из курса истории мира от первобытного общества до наших дней, которые должны знать школьники.

Авторы концепции, как пояснил Чубарьян, решили отойти от «европоцентризма» – мировоззренческой установки, согласно которой Европа является центром мировой культуры и цивилизации. Если сейчас на уроках всеобщей истории упор зачастую делается на событиях в границах Европы, то в новой концепции значительное место выделяется Азии, Африке и Латинской Америке. После утверждения концепции Минпросвещения школьным учителям придется самостоятельно искать баланс: стандарт дает лишь минимальный перечень событий, а педагоги, опираясь на него, разрабатывают свою рабочую программу.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных