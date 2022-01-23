Обучение мировой истории в школах перестанет быть европоцентричным

Обучение мировой истории в школах перестанет быть европоцентричнымВ РАН предлагают сделать акцент на Азии, Африке и Латинской Америке
В новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории, разработка которой практически завершена, решено не делать акцент на истории Европы, чтобы школьники изучали прошлое и других частей света. Об этом рассказал «Ведомостям» академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества (РИО) Александр Чубарьян. Концепция определяет главные подходы к преподаванию предмета и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий из курса истории мира от первобытного общества до наших дней, которые должны знать школьники.
Авторы концепции, как пояснил Чубарьян, решили отойти от «европоцентризма» – мировоззренческой установки, согласно которой Европа является центром мировой культуры и цивилизации. Если сейчас на уроках всеобщей истории упор зачастую делается на событиях в границах Европы, то в новой концепции значительное место выделяется Азии, Африке и Латинской Америке. После утверждения концепции Минпросвещения школьным учителям придется самостоятельно искать баланс: стандарт дает лишь минимальный перечень событий, а педагоги, опираясь на него, разрабатывают свою рабочую программу.