В ближайшее время могут начаться первые отставки губернаторов

Уже в I квартале 2022 г. могут начаться первые губернаторские отставки. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП), и собеседник, близкий к «Единой России». По их данным, это может произойти уже в феврале. Еще один источник, близкий к АП, оговаривается, что февраль – тяжелый месяц для регионов и вхождения в работу врио, поэтому отставки могут начаться весной. В этот «сезон» свои посты может покинуть до девяти губернаторов, не исключает один из собеседников «Ведомостей».