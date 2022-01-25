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В ближайшее время могут начаться первые отставки губернаторов

Ротация может пройти в нескольких регионах
Максим Иванов Елена Мухаметшина
Отставки глав российских регионов могут начаться уже в ближайшие месяцы. Ротация может коснуться нескольких губернаторов / Евгений Разумный / Ведомости

Уже в I квартале 2022 г. могут начаться первые губернаторские отставки. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП), и собеседник, близкий к «Единой России». По их данным, это может произойти уже в феврале. Еще один источник, близкий к АП, оговаривается, что февраль – тяжелый месяц для регионов и вхождения в работу врио, поэтому отставки могут начаться весной. В этот «сезон» свои посты может покинуть до девяти губернаторов, не исключает один из собеседников «Ведомостей».

Во внеплановом порядке может уйти в отставку глава Оренбургской области Денис Паслер, который избрался на свой пост лишь в 2019 г. Собеседник, близкий к региону, объясняет его уход личными обстоятельствами. Ранее о вероятной отставке Паслера писал РБК, а источник Znak.com сообщал, что губернатор может перейти на работу в бизнес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных