Муниципалитеты просят добавить себе гарантированных полномочий

В заключении Союза российских городов говорится также, что в случае с закрепленным перечнем полномочий, связанных с «каждодневной жизнью людей», обнаруживается «значительный объем правовой неопределенности». К примеру, МСУ «вменено обеспечение доступности медицинской помощи», в то время как вся система амбулаторной и стационарной медицинской помощи давно была передана регионам. Передача таких полномочий на уровень МСУ позволит губернаторам избавиться от ответственности за состояние системы здравоохранения, опасается собеседник, близкий к руководству одного из регионов. По словам Вяткина, медпомощь остается обязанностью прежде всего субъектов Федерации. Муниципалитеты будут участвовать в обеспечении доступности этой медпомощи в той части, которую определит регион, говорит он, т. е. это совместная зона ответственности.