Муниципалитеты просят добавить себе гарантированных полномочий

Муниципалитеты просят добавить себе гарантированных полномочийСоюз российских городов дал заключение на новый проект закона об МСУ
31 января 2022 г. Союз российских городов подготовил заключение на проект нового закона о местном самоуправлении (МСУ), который был принят Госдумой в первом чтении 25 января 2022 г. У организации, которая объединяет руководителей российских муниципалитетов, возникли вопросы к полномочиям, которые достанутся МСУ после реформы. В заключении подчеркивается, что статья 32 проекта закона в обязательном порядке относит к «исключительной компетенции органов МСУ» лишь 27 полномочий, причем 18 из них касается обеспечения не жизни населения, а работы органов власти. Еще 28 полномочий могут передавать им регионы – в законопроекте прописано, что они «могут» закрепляться за органами МСУ.
Председатель экспертного совета Союза российских городов, член Общественной палаты России Андрей Максимов пояснил, что некоторые ключевые полномочия, связанные с градостроительством, транспортным обслуживанием, обслуживанием соцобъектов, ЖКХ, похоронным делом, переходят в «плавающий список», которые субъекты Федерации будут сами либо оставлять за собой, либо передавать муниципалитетам. «Статус списка [полномочий] новый, и механизм его функционирования пока не понятен», – отметил Максимов. Законопроект позволит избавить МСУ от несвойственных ему функций, говорит депутат Госдумы, член комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин («Единая Россия»): решения об их передаче будут приниматься в зависимости от конкретного региона и возможностей муниципалитетов.
Перераспределение полномочий от регионов органам МСУ уже существует, отмечает президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления профессор Эмиль Маркварт: ранее это право было предоставлено субъектам Федерации. К примеру, Подмосковье своими законами забирало у муниципалитетов все полномочия по регулированию градостроительной деятельности, говорит он. Заключение Союза российских городов будет доработано с учетом поступающих предложений, после чего документ направят в федеральные органы власти, сказал «Ведомостям» Максимов: «В администрацию президента, в палаты парламента – Госдуму и Совет Федерации, во все те федеральные органы, которые могут повлиять на разработку и внесение поправок ко второму чтению».
Вяткин говорит, что все поступившие предложения будут внимательно рассмотрены Госдумой. Он не исключил, в частности, и уточнения перечня гарантированных МСУ полномочий, отметив, что этот вопрос наравне с другими будет прорабатываться ко второму чтению.
В заключении Союза российских городов говорится также, что в случае с закрепленным перечнем полномочий, связанных с «каждодневной жизнью людей», обнаруживается «значительный объем правовой неопределенности». К примеру, МСУ «вменено обеспечение доступности медицинской помощи», в то время как вся система амбулаторной и стационарной медицинской помощи давно была передана регионам. Передача таких полномочий на уровень МСУ позволит губернаторам избавиться от ответственности за состояние системы здравоохранения, опасается собеседник, близкий к руководству одного из регионов. По словам Вяткина, медпомощь остается обязанностью прежде всего субъектов Федерации. Муниципалитеты будут участвовать в обеспечении доступности этой медпомощи в той части, которую определит регион, говорит он, т. е. это совместная зона ответственности.
В законопроекте некоторые формулировки действительно вызывают сомнения, говорит депутат Госдумы, член комитета по МСУ Андрей Марков, но он «как раз исходит из того, что необеспеченных полномочий у МСУ быть не должно и это одна из целей реформы»: «Поэтому давать полномочия, не обеспеченные деньгами, никто не собирается. Надеюсь, что на практике так все и окажется».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов