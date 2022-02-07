Суд в Подмосковье начнет отбор коллегии присяжных по делу экс-губернатора Фургала

Люберецкий горсуд Московской области зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в организации двух заказных убийств и одного покушения на убийство предпринимателей в 2004–2005 гг., сообщили «Ведомостям» в суде. Дело Фургала будет рассматриваться с участием коллегии присяжных, которая в Люберцах состоит из шести человек, их отбор начнется в течение месяца. Сам процесс отбора присяжных может занять более длительный срок, поскольку он не ограничен законом. А работа коллегии в области может обернуться некоторыми объективными сложностями, говорит адвокат Натэла Пономарева. Например, присяжные могут жить далеко от Люберец, из-за чего будут проблемы с явкой. Дело начнут слушать по существу только после формирования коллегии. Перед присяжными поставят несколько вопросов: они должны будут сказать, доказано ли, что вменяемые Фургалу деяния имели место, доказано ли, что их совершил подсудимый, и виновен ли он в их совершении.