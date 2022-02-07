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Суд в Подмосковье начнет отбор коллегии присяжных по делу экс-губернатора Фургала

Перевести рассмотрение дела из Хабаровского края решил ВС
Марина Царева
Избранный в 2018 г. от ЛДПР губернатором Хабаровского края Фургал был задержан 9 июля 2020 г. / Андрей Гордеев / Ведомости

Люберецкий горсуд Московской области зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в организации двух заказных убийств и одного покушения на убийство предпринимателей в 2004–2005 гг., сообщили «Ведомостям» в суде. Дело Фургала будет рассматриваться с участием коллегии присяжных, которая в Люберцах состоит из шести человек, их отбор начнется в течение месяца. Сам процесс отбора присяжных может занять более длительный срок, поскольку он не ограничен законом. А работа коллегии в области может обернуться некоторыми объективными сложностями, говорит адвокат Натэла Пономарева. Например, присяжные могут жить далеко от Люберец, из-за чего будут проблемы с явкой. Дело начнут слушать по существу только после формирования коллегии. Перед присяжными поставят несколько вопросов: они должны будут сказать, доказано ли, что вменяемые Фургалу деяния имели место, доказано ли, что их совершил подсудимый, и виновен ли он в их совершении.

По версии следствия, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников». Фургалу может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, он содержится в московском СИЗО «Лефортово».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных