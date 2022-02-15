ЛДПР ждет выздоровления Жириновского, который почти две недели находится в больнице

Эксперты на протяжении десятилетий называли ЛДПР партией вождистского типа. Именно Жириновский считается центром принятия решений, и он же главное публичное лицо ЛДПР как в Москве, так и в субъектах Федерации. Именно он по общей практике возглавляет списки партии не только на федеральных, но и на региональных выборах. Его безусловный статус закреплен и в главном партийном документе, который не предусматривает существования альтернативы вождю ЛДПР. Действующий устав ЛДПР, в частности, не содержит каких-либо норм о том, что можно отправить председателя партии, т. е. Жириновского, в отставку, и более того – даже норм о временном исполнении его обязанностей на период отсутствия или болезни, говорит юрист Антон Рудаков. Как объяснил изучивший устав ЛДПР юрист Роман Смирнов, документ предусматривает выдачу председателем партии доверенностей для решения разных хозяйственных вопросов, назначение руководителя центрального аппарата, который ими заведует, а также решение некоторых кадровых вопросов внутри партии (например, предложение кандидатов в высший совет ЛДПР).