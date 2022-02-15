ЛДПР ждет выздоровления Жириновского, который почти две недели находится в больнице

ЛДПР ждет выздоровления Жириновского, который почти две недели находится в больницеС какими сложностями сталкивается вождистская партия в период временного отсутствия лидера
14 февраля Cовет Госдумы решал вопрос, обращаться ли к президенту России с просьбой признать самопровозглашенные республики Донбасса (и решил сначала проконсультироваться с МИДом). На собрании руководства Госдумы, вопреки традиции, не было двух ветеранов российского парламента – Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, руководящих соответственно ЛДПР и КПРФ. Оба они находятся в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, но в разном состоянии. Зюганов, как сообщил 11 февраля его представитель, был госпитализирован планово – для профилактики. 75-летний Жириновский попал в ЦКБ намного раньше, и информация о его здоровье до сих пор крайне противоречива.
Первое сообщение о его болезни появилось днем 9 февраля. Как сообщила пресс-служба Минздрава журналистам, политик был госпитализирован еще 2 февраля и у него диагностирован ковид, штамм омикрон. По данным источников «Коммерсанта», Жириновский изначально предпочел не сообщать о болезни, чтобы не вносить сомнения в ряды сторонников вакцинации, поскольку использовал разные средства от ковида восемь раз. Между тем уже 10 февраля издание Ura.ru сообщило, что Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Официально это не подтверждается. На запросы о состоянии Жириновского не ответили «Ведомостям» ни в пресс-службе Минздрава, ни в ЦКБ. А в распространенном 10 февраля заявлении думской фракции ЛДПР сказано, что информация различных источников по поводу состояния здоровья Жириновского «значительно преувеличена» и «ориентирована на сенсационный эффект».
Между тем о болезни лидера ЛДПР в курсе президент России Владимир Путин и он желает ему скорейшего выздоровления, сказал 10 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как утверждает близкий к Кремлю источник «Ведомостей», администрации президента поручено держать на контроле вопрос о состоянии здоровья политика. 11 февраля Минздрав оценил состояние Жириновского как стабильное, описав это так: «Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь». А 12 февраля исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси Владимир Легойда сообщил, что предстоятель Русской православной церкви «в связи с особым больничным режимом» Жириновского «передал слова поддержки в постигшем его испытании и пожелания скорейшего выздоровления через его помощников». С Зюгановым патриарх переговорил по телефону.
Но полной ясности о судьбе лидера ЛДПР не появилось.
Образцово-показательный вождь
Никто из действующих лидеров партий, включая нынешнего руководителя современных коммунистов Зюганова, не может похвастаться таким опытом. Жириновский руководит партией, которая была создана как Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС), последние 33 года, а в Госдуме беспрерывно заседает с начала работы нижней палаты парламента – 29 лет. Таких депутатов осталось всего четверо. После попадания Жириновского в больницу как депутаты Госдумы, так и рядовые члены партии ЛДПР отказались комментировать вопросы партийной работы в отсутствие председателя.
В распространенном 10 февраля заявлении ЛДПР сказано, что «Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону»: «Скоро он вернется к полноценной, активной работе». 14 февраля пресс-служба фракции ЛДПР вновь сообщила, что «он идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу»: «Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии». В партии пока не уточнили, когда именно Жириновский выйдет из больницы. «У нас главный руководящий коллективный орган – высший совет ЛДПР, он собирается регулярно. Во-вторых, Жириновский работает [сейчас]», – заявил «Ведомостям» пресс-секретарь политика Александр Дюпин.
Эксперты на протяжении десятилетий называли ЛДПР партией вождистского типа. Именно Жириновский считается центром принятия решений, и он же главное публичное лицо ЛДПР как в Москве, так и в субъектах Федерации. Именно он по общей практике возглавляет списки партии не только на федеральных, но и на региональных выборах. Его безусловный статус закреплен и в главном партийном документе, который не предусматривает существования альтернативы вождю ЛДПР. Действующий устав ЛДПР, в частности, не содержит каких-либо норм о том, что можно отправить председателя партии, т. е. Жириновского, в отставку, и более того – даже норм о временном исполнении его обязанностей на период отсутствия или болезни, говорит юрист Антон Рудаков. Как объяснил изучивший устав ЛДПР юрист Роман Смирнов, документ предусматривает выдачу председателем партии доверенностей для решения разных хозяйственных вопросов, назначение руководителя центрального аппарата, который ими заведует, а также решение некоторых кадровых вопросов внутри партии (например, предложение кандидатов в высший совет ЛДПР).
Реальные нерешаемые юридические проблемы в теории могли бы возникнуть только летом, когда встанет вопрос о довыборах в Госдуму, – именно председатель ЛДПР должен заверять своей подписью список кандидатов, говорит Рудаков. Часть оперативных партийных вопросов действительно замкнута на высший совет ЛДПР – к примеру, это создание и ликвидация региональных отделений, назначение (или отстранение) их руководства, выдвижение и отзыв кандидатов на выборы и т. д., – и этим партийным органом также руководит Жириновский.
«В ЛДПР председатель – основа, стержень партии, без него партия политически остановится», – говорит работавший с ЛДПР юрист Гарегин Митин. Заместителя председателя партии и заместителя руководителя высшего совета ЛДПР по уставу нет. В случае если кресло председателя при каких-то обстоятельствах оказалось бы вакантным, высший совет должен был бы принять решение о созыве съезда для избрания нового председателя, говорят юристы.
Рекордсмен публичной политики
Партия Жириновского – старейшая в стране. В 1989 г. Жириновский, на тот момент юрист в издательстве «Мир», принял участие в создании ЛДПСС и возглавил ее. В 1990 г. она стала второй официально зарегистрированной в СССР партией после уже существовавшей КПСС. В 1992 г. политик зарегистрировал ЛДПР. С тех пор Жириновский – рекордсмен публичной политики по многим параметрам. Например, он больше всех – шесть раз – баллотировался в президенты, пропустив выборы лишь в 2004 г., когда лидеры всех российских оппозиционных партий не участвовали в них (Жириновский отправил вместо себя телохранителя Олега Малышкина).
Депутат Госдумы от ЛДПР I–II и IV–V созывов Сергей Абельцев, знакомый с Жириновским с 1992 г., вспоминает, что, до того как создать партию, он был «блестящим адвокатом» – оттуда и ораторское искусство. «С 1993 г., с первых свободных российских выборов, Жириновский буквально с улицы привел нас в парламент», – говорит Абельцев. ЛДПР действительно имела сокрушительный успех – она получила 1-е место на думских выборах, набрав 23% голосов. По словам Абельцева, в 1993 г. во время конфликта между президентом и коммунистическим парламентом именно Жириновский «добивался принятия Конституции, по которой мы с некоторыми изменениями живем до сих пор, чтобы воцарился мир, а не гражданская война».
Успеха думских выборов 1993 г. и даже выборов 1995 г., на которых ЛДПР уступила только коммунистам, Жириновский больше не повторял, но стал важной частью политической системы. Одной из самых неудачных для Жириновского страниц в истории стали выборы 1999 г., когда в Госдуму впервые шел новый прокремлевский блок «Единство» (23,3%), а также блок региональных тяжеловесов «Отечество – Вся Россия» (13,3%), на базе которых впоследствии была создана «Единая Россия». Тогда именно список ЛДПР во главе с Жириновским был снят из-за недостоверности предоставленных данных об имущественных владениях кандидатов, а также наличия под вторым номером в федеральном списке находящегося в розыске авторитетного красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. В итоге Жириновский повел на выборы не партию, а блок, названный своим же именем, и получил лишь 5% голосов.
Но у ЛДПР порой были схожие случаи и на региональных выборах, вспоминает политолог Александр Кынев: списки партии снимали с кампании из-за наличия в них людей с судимостями. Это неудивительно, ведь и электорат у партии всегда был своеобразный: «ЛДПР традиционно была ориентирована на недовольного избирателя, но не самого политически подкованного. Такие избиратели, как правило, активны, а голосование за ЛДПР становится для них выхлопом эмоций».
Жириновский как политтехнолог всегда действовал довольно эффективно, если не брать в расчет последние думские выборы, говорит бывший руководитель управления президента по внутренней политике, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, ЛДПР в разное время поддерживали ультрапатриоты, военнослужащие и отставные военные, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов. «За ЛДПР долгие годы традиционно хорошо голосовали в Сибири и на Дальнем Востоке», – констатирует он.
При этом поведение ЛДПР в парламенте было лоялистским, отмечает Кынев: партия голосовала за нужные законопроекты, а иногда и вносила их. Например, именно депутаты ЛДПР готовили законопроект, который в 2012 г. отменил два дня голосования и вместо этого ввел единый день голосования на выборах – осенью. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов отмечает, что ЛДПР всегда лишь «следовала за большинством»: «Когда большинство было у КПРФ, она поддерживала коммунистов. В 1996 г. КПРФ и ЛДПР вместе голосовали за денонсацию Беловежских соглашений, и потом какое-то время даже шли разговоры о возможности коалиции. Но уже в 1998 г. они проголосовали против импичмента Борису Ельцину, провалив его. С тех пор и начался дрейф ЛДПР в сторону власти».
По мнению Костина, нельзя говорить, что Жириновский всегда выступал на разогреве у власти. В каких-то регионах он воевал со статусными единороссами, как это было в случае конфликта с мэром Москвы Юрием Лужковым, напоминает Костин: «Он первым стал требовать его отставки. И говорил, что она точно будет, хотя он не мог знать, будет она в действительности или нет. Но когда политик высказывается так решительно и однозначно, то это имеет сильный эмоциональный эффект». Правда, отставка Лужкова в 2010 г. многих, напротив, убедила в том, что к политической позиции Жириновского стоит прислушиваться.
Бренд Жириновского, его личный политический стиль работают с большей или меньшей эффективностью беспрецедентно долго, на протяжении трех десятилетий, подчеркивает президент Центра политических технологий Борис Макаренко. Серьезный сбой произошел лишь в 2021 г.: на думских выборах партия вдвое ухудшила свой результат, получив 7,5% голосов и впервые за многие годы уступив 3-е место. Но этому есть простое объяснение, говорит Макаренко: «На этих выборах сильнее, чем раньше, наблюдалась поляризация электората за власть или против. А ЛДПР на этом фоне по-настоящему протестной не выглядела».
Специфика Жириновского, которая позволяет ему долго быть востребованным, по оценке Макаренко, такова: «Он популярный политик, но не претендующий на роль президента страны». Даже если сравнивать результаты Жириновского на президентских выборах и результаты ЛДПР на думских, то у партии результат всегда существенно выше, говорит эксперт. Например, он набрал 5,65% на президентских выборах в 2018 г., а ЛДПР двумя годами ранее – 13%, отмечает Макаренко: «Жириновского как публичного политика первого ряда, как парламентария ценят довольно широкие слои россиян. Но только у преданных сторонников хватит фантазии представить его на месте президента».
«Как политтехнолога Жириновского можно оценить очень высоко. Человек, по сути, без какой-либо идеологической основы, только за счет своего артистизма и конъюнктуры держит партию много лет», – говорит Обухов. ЛДПР сейчас уже даже не мимикрирует под либеральных демократов, отмечает он. «Это тот самый случай, когда человек адекватен той роли, которую занял, и он выжал из нее все, что мог», – говорит экс-депутат Госдумы от СПС Борис Надеждин.
В партии ждут Жириновского
Тема перезагрузки ЛДПР звучит уже несколько лет, отмечает Кынев. Но ее практическая реализация ни разу всерьез не обсуждалась. Если бы соответствующее решение было принято, то потенциальный вопрос о руководстве любой парламентской структурой, и ЛДПР в частности, стоял бы на высоком уровне. Сейчас в ЛДПР, конечно, есть некоторое количество активных политиков, но все они «не обладают той популярностью и харизмой», как Жириновский. «На настоящий момент тема преемника активно вслух не обсуждается, все ждут возвращения Владимира Вольфовича [Жириновского] на работу», – подчеркнул собеседник, близкий к ЛДПР.
В отличие от КПРФ в ЛДПР тема преемничества не поднималась никогда, как бы ни распределялись посты и обязанности внутри партии. В самой фракции ЛДПР есть две категории людей, отмечает собеседник в Госдуме. Это депутаты, карьерный рост которых связан лично с Жириновским, такие как 26-летний первый зампред фракции Василий Власов и 30-летний вице-спикер Госдумы Борис Чернышов или бывший руководитель секретариата Жириновского в 2007–2011 гг., а ныне зампред фракции Ярослав Нилов, который до последнего времени отвечал за контакты со Старой площадью, а также «прикомандированные» к ЛДПР политики, которые в какой-то момент использовали партию для получения мандата. «К ним относились Сергей Жигарев, Андрей Луговой, Борис Пайкин и нынешний глава комитета по международным делам», – отмечает он. К последней категории можно отнести и члена фракции, лидера партии «Родина» Алексея Журавлева.
В партии много и других опытных людей, но не все они находились в центре федеральной политики в последнее время. Сын Жириновского Игорь Лебедев, который занимал прежде важные посты и в ЛДПР, и в Госдуме, отказался участвовать в последних выборах из-за несогласия с кадровым выбором руководства ЛДПР, писали СМИ. А прошедший весь карьерный путь внутри ЛДПР Алексей Островский сейчас занимает пост главы Смоленской области (еще один представитель партии в губернаторском корпусе, хабаровский глава Михаил Дегтярев, начинал карьеру не в этой партии). Если потребуется перезагрузка, то сохранить партию в прежнем виде будет тяжело, считает Кынев: «Популизм – вещь штучная».
В подготовке статьи участвовали Анна Киселева и Максим Иванов