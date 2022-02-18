Россия снова хочет переговоров по отвергнутым США предложениям

МИД опубликовал 17 февраля 11-страничный российский ответ на американскую реакцию в отношении договоров о безопасности между Россией и США, а также Россией и НАТО. Сами проекты были опубликованы МИДом в конце декабря, а 26 января был получен американский ответ. Он не был публичным, но документ был предан гласности испанской газетой El Pais. Большая часть российского ответа с первых фраз посвящена тому, что США проигнорировали ключевые российские предложения, основные из которых: запрет на дальнейшее расширение НАТО на Украину и Грузию, вывод военных из других стран НАТО с территории членов альянса, вступивших в него после 1997 г. Упоминаются – и отвергаются – требования США начать «деэскалацию» на российско-украинской границе: Россия не должна отчитываться о передвижении войск по своей территории. Но и в отношении предлагаемых США мер по контролю над вооружениями российской стороной высказано немало возражений. Эти предложения и президент Владимир Путин (на пресс-конференции 15 февраля), и министр иностранных дел Сергей Лавров (17 февраля) называли второстепенными, но вызывающими интерес у России.