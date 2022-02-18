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Россия снова хочет переговоров по отвергнутым США предложениям

Но приветствует и отдельные инициативы Вашингтона
Илья Лакстыгал Алексей Никольский
Евгений Разумный / Ведомости

МИД опубликовал 17 февраля 11-страничный российский ответ на американскую реакцию в отношении договоров о безопасности между Россией и США, а также Россией и НАТО. Сами проекты были опубликованы МИДом в конце декабря, а 26 января был получен американский ответ. Он не был публичным, но документ был предан гласности испанской газетой El Pais. Большая часть российского ответа с первых фраз посвящена тому, что США проигнорировали ключевые российские предложения, основные из которых: запрет на дальнейшее расширение НАТО на Украину и Грузию, вывод военных из других стран НАТО с территории членов альянса, вступивших в него после 1997 г. Упоминаются – и отвергаются – требования США начать «деэскалацию» на российско-украинской границе: Россия не должна отчитываться о передвижении войск по своей территории. Но и в отношении предлагаемых США мер по контролю над вооружениями российской стороной высказано немало возражений. Эти предложения и президент Владимир Путин (на пресс-конференции 15 февраля), и министр иностранных дел Сергей Лавров (17 февраля) называли второстепенными, но вызывающими интерес у России.

В области стратегических вооружений, сейчас ограниченных договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Россия считает нужным обсудить и неядерные вооружения такого рода, чего нет в ответе США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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