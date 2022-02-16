Байден заявил о готовности договариваться по Украине и безопасности в Европе

Байден заявил о готовности договариваться по Украине и безопасности в ЕвропеВ Кремле с иронией предложили украинским чиновникам завести будильники и ждать, нападет ли Россия
Президент США Джо Байден поздно вечером 15 февраля по московскому времени выступил с обращением по ситуации на Украине. Трансляция речи американского президента велась на официальном YouTube-канале Белого дома.
Угрозы Вашингтона
По словам Байдена, США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам безопасности: «Мы будем использовать каждый шанс на успех, который есть у дипломатии». Байден заявил, что Вашингтон представляет Москве свои предложения в нескольких сферах. Среди них – новые меры по контролю за вооружениями, обеспечение прозрачности и стратегической стабильности. Он отдельно подчеркнул, что эти меры предполагают взаимные обязательства, которые возьмут на себя и Россия, и НАТО.
Но шаги к общей безопасности не должны попирать основополагающие принципы США и их союзников, заявил Байден. США, напомнил он, по-прежнему поддерживают суверенитет и территориальную целостность стран, а также их право самим определять свой политический курс и альянсы, в которые они будут вступать для обеспечения собственной безопасности. Ранее Россия неоднократно требовала гарантий невступления Украины в НАТО, эти меры американской стороной поддержаны не были.
Байден заметил, что Запад не размещал и не будет размещать свои ракетные системы на Украине. Но упомянув об отводе части российских войск от границы с Украиной (сегодня в России было объявлено о прекращении некоторых учений), он заявил, что военные еще находятся «на опасных позициях». «Мы не угроза России, НАТО не угроза России, Украина ей тоже не угрожает», – заверил президент США и напомнил об общих культурных и исторических связях с соседней страной.
В то же время Байден пригрозил России последствиями, если та, как утверждал советник американского президента Джейк Салливан, все же примет решение «вторгнуться» на Украину. Такой конфликт сам Байден, между тем, назвал «войной без причины и обоснования», в которой Россия «ранит саму себя» – в частности, санкциями, экспортными и финансовыми ограничениями. Такие санкции нанесут удар и США, в том числе их энергетическому сектору, сказал Байден. Также при «нападении» на Украину «Северного потока – 2» не будет», пообещал он.
США не пошлют своих солдат воевать за Украину. Вместо этого, отметил президент, Вашингтон снабжал Киев припасами и разведданными, посылал на Украину советников и инструкторов, сказал Байден. Но США будут «защищать каждую пядь территории НАТО всей мощью Америки», заявил Байден.
Ответ Москвы
Комментируя слова Байдена, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в соцсетях, что «ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы». По мнению Захаровой, истинная защита свободы, а именно референдума 2014 г. в Крыму, была обеспечена именно Россией. «Для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна», – подытожила представитель МИД.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ночь с 15 на 16 февраля иронично предложил украинцам «завести будильники и самим убедиться», нападет ли Россия на их страну. Ранее именно 16 февраля ряд западных СМИ со ссылкой на источники называли датой предполагаемого «нападения» России на соседнюю республику.
Днем 15 февраля, комментируя сообщения о предстоящем «вторжении», Песков заявил, что идет «абсолютно беспрецедентная кампания информационная по просто провоцированию напряженности и нагнетанию напряженности в Европе». «Если бы вместо этой истерики, вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний декларировалось желание, опять же, не голословное, а субстантивное, обсуждать озабоченности друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой. А это именно то, что предлагает президент Путин, и то, чего хочет президент Путин», – отметил он.