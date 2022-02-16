Байден заявил о готовности договариваться по Украине и безопасности в Европе

В то же время Байден пригрозил России последствиями, если та, как утверждал советник американского президента Джейк Салливан, все же примет решение «вторгнуться» на Украину. Такой конфликт сам Байден, между тем, назвал «войной без причины и обоснования», в которой Россия «ранит саму себя» – в частности, санкциями, экспортными и финансовыми ограничениями. Такие санкции нанесут удар и США, в том числе их энергетическому сектору, сказал Байден. Также при «нападении» на Украину «Северного потока – 2» не будет», пообещал он.