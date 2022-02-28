Сергей Шойгу разъяснил суть особого режима дежурства ядерных сил

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 28 февраля, что эта мера принята после того, как отдельные западные представители стали заявлять о возможности военного столкновения России и НАТО. Песков, не называя фамилии, сказал, что это была министр иностранных дел Великобритании (Лиз Трасс. – «Ведомости»). Ранее Трасс заявила, что продолжение конфликта на Украине может привести к военному столкновению России и НАТО. Представитель Пентагона после указания Путина заявил, что США не имеют планов военного столкновения с Россией.