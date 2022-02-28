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Шойгу доложил Путину о дежурстве РВСН, флота и авиации в усиленном составе

Ведомости

Пункты управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов и командования дальней авиации начали нести боевое дежурство усиленным составом, об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину. 

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом, дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом», — сообщили в Минобороны.

27 февраля Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы, так как представители стран НАТО «допускают агрессивные высказывания» в адрес России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что представители иностранных государств на разных уровнях высказывались о возможных «конфликтах и коллизиях в столкновениях между НАТО и Россией». «Я не буду называть авторов этих высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании (Лиз Трасс. — Ведомости)».

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. В связи с операцией на Украине США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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