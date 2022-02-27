Путин поручил Минобороны перевести силы сдерживания в особый режим

На Украине проходит четвертый день специальной военной операции, которую Россия начала по поручению Путина 24 февраля после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Целью спецоперации президент назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.