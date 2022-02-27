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Путин поручил Минобороны перевести силы сдерживания в особый режим

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы, так как представители стран НАТО «допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны». 

Заявление об этом Путин сделал на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерием Герасимовым.

«Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере — я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, — но и высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал российский президент. 

На Украине проходит четвертый день специальной военной операции, которую Россия начала по поручению Путина 24 февраля после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Целью спецоперации президент назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

США и страны Запада осудили военную операцию и вводят против России санкции. 

Сегодня Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, сообщил помощник президента России и руководитель делегации Владимир Мединский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных