Путин поручил Минобороны перевести силы сдерживания в особый режим
Президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы, так как представители стран НАТО «допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны».
Заявление об этом Путин сделал на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерием Герасимовым.
«Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере — я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, — но и высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал российский президент.
На Украине проходит четвертый день специальной военной операции, которую Россия начала по поручению Путина 24 февраля после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Целью спецоперации президент назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
США и страны Запада осудили военную операцию и вводят против России санкции.
Сегодня Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, сообщил помощник президента России и руководитель делегации Владимир Мединский.