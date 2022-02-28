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Инициированные Александром Лукашенко поправки в конституцию одобрены

Референдум прошел на фоне конфликта на Украине
Глеб Мишутин
Сейчас Лукашенко чувствует себя уверенно, опираясь на союз с Россией / Andrei STASEVICH / BELTA / AFP

По данным центризбиркома Белоруссии, за принятие поправок в конституцию страны на завершившемся 27 февраля референдуме проголосовало 82,86% избирателей при явке в 78,6%. Досрочное голосование по референдуму началось еще 22 февраля. Изменения в основной закон считаются принятыми, если «за» проголосовало более половины граждан.

Согласно поправкам, ограничиваются сроки полномочий президента Белоруссии: один и тот же человек не сможет занимать пост главы государства более двух раз. Ранее такое ограничение отсутствовало. После внесения изменений в основной закон страны президент по истечении срока своих полномочий сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента – Совета республики. Также его нельзя будет привлечь к ответственности за действия, совершенные на посту президента. Высшим представительным органом власти становится Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое должно созываться не реже раза в год. Ранее этот орган, формируемый местными советами, трудовыми коллективами и общественными организациями, собирался раз в пять лет. ВНС получает право смещать президента с должности в случае грубых нарушений конституции, тяжких преступлений или государственной измены. К полномочиям ВНС также относится назначение судей Верховного и Конституционного судов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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