Инициированные Александром Лукашенко поправки в конституцию одобрены

Согласно поправкам, ограничиваются сроки полномочий президента Белоруссии: один и тот же человек не сможет занимать пост главы государства более двух раз. Ранее такое ограничение отсутствовало. После внесения изменений в основной закон страны президент по истечении срока своих полномочий сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента – Совета республики. Также его нельзя будет привлечь к ответственности за действия, совершенные на посту президента. Высшим представительным органом власти становится Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое должно созываться не реже раза в год. Ранее этот орган, формируемый местными советами, трудовыми коллективами и общественными организациями, собирался раз в пять лет. ВНС получает право смещать президента с должности в случае грубых нарушений конституции, тяжких преступлений или государственной измены. К полномочиям ВНС также относится назначение судей Верховного и Конституционного судов.