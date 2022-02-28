68% россиян поддерживают военную спецоперацию на Украине

«Выгодоприобретатель в этой ситуации – президент и «его» партия, – говорит Федоров. – Сейчас происходит так называемое объединение вокруг флага. Когда страна вступает в вооруженный конфликт, рейтинги правящих сил всегда растут». «То же самое было и в 2014 г.», – говорит Федоров. Сейчас соотношение тех, кто за и против конфликта, немного другое, «но тренд тот же».