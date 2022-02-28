68% россиян поддерживают военную спецоперацию на Украине

68% россиян поддерживают военную спецоперацию на УкраинеРейтинги властей на этом фоне вырастут
В конце этой недели ФОМ и ВЦИОМ должны представить результаты первых опросов общественного мнения о рейтингах партий и госинститутов, которые были проведены после начала Россией военной спецоперации на Украине 24 февраля. Проходящие сейчас замеры показывают, что большинство (68%) поддерживает действия России, отмечается и «рост популярности» президента Владимира Путина, сказал «Ведомостям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.
«Выгодоприобретатель в этой ситуации – президент и «его» партия, – говорит Федоров. – Сейчас происходит так называемое объединение вокруг флага. Когда страна вступает в вооруженный конфликт, рейтинги правящих сил всегда растут». «То же самое было и в 2014 г.», – говорит Федоров. Сейчас соотношение тех, кто за и против конфликта, немного другое, «но тренд тот же».
Данные ФОМа и ВЦИОМа, которые были получены после обращения Госдумы 15 февраля к Путину о необходимости признать независимость ДНР и ЛНР, не показывают серьезного роста рейтингов партий и госинститутов. Само обращение готовили депутаты КПРФ, поддержали его все фракции (голосовавшие «за» депутаты попали под санкции), и оно стало одним из оснований для подписания указов Путина по признанию республик 21 февраля.
68% респондентов
скорее поддерживают военную спецоперацию России на Украине, следует из опроса ВЦИОМа
Ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман отмечает, что голосование фракций 15 февраля по ДНР и ЛНР не воспринимается людьми как «решение думское»: «Это решение консенсусное». Последовавшие за этим события, включая действия России в отношении Украины, на рейтингах отдельных партий тоже вряд ли скажутся, поскольку между их позициями нет явных противоречий. «Нюансы для людей не особо заметны, – говорит он. – Но это может сказаться на рейтингах президента».
«Успешное окончание операции должно привести к некоторому росту поддержки власти, прежде всего главы государства», – отмечает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Ситуация будет ощущаться и в России, ведь «язык военной операции – это не язык политической дискуссии», говорит Федоров.
Политическая система пока поставлена на паузу, считает политолог Михаил Виноградов. По словам двух собеседников в Госдуме, никто из депутатов не знал о готовящейся военной спецоперации, но в целом они ее поддержали. Сомнения публично высказали лишь три коммуниста (Вячеслав Мархаев, Олег Смолин, Михаил Матвеев), а также бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» и депутат от «Новых людей» Сангаджи Тарбаев.
Заявления депутатов и партий связаны сейчас с подготовкой предложений по противодействию внешней угрозе. Лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и «Справедливой России» Сергей Миронов предложили перестроить страну под работу в условиях санкций. Зюганов заявил о необходимости дедолларизации экономики, пресечении утечки капиталов, а также национализации стратегических отраслей. Россия привыкла жить в условиях давления Запада, говорит замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов: «Благодаря политике импортозамещения Россия должна добиться рывка по отдельным направлениям, как это было сделано в продовольственной безопасности».
Первый зампред фракции «Справедливой России» Дмитрий Гусев заявил, что высказывания против российских действий на Украине «противоречат интересам страны, поэтому за это должна наступать ответственность». Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») предложил 28 февраля подумать о том, чтобы ввести ответственность за «искажение цели, роли и задач Вооруженных сил России, а также других формирований во время специальных военных и иных операций».