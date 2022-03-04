Губернаторы переходят в отечественные соцсети

Губернаторы переходят в отечественные соцсетиС начала военной спецоперации на Украине люди стали больше интересоваться аккаунтами чиновников
На фоне замедления работы западных соцсетей из-за военной спецоперации на Украине российские губернаторы начали переходить на отечественные платформы. С 24 февраля личные страницы в соцсети VK верифицировали (т. е. подтвердили их подлинность) несколько руководителей регионов. Об этом рассказал «Ведомостям» собеседник в VK. Это, в частности, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернаторы Оренбургской области Денис Паслер, Нижегородской – Глеб Никитин, Саратовской – Валерий Радаев и Амурской – Василий Орлов. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы VK.
Свои страницы в VK до начала российской военной спецоперации на Украине вели губернаторы Белгородской области Вячеслав Гладков, Архангельской – Александр Цыбульский, Вологодской – Олег Кувшинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и др. Страница в VK есть и у мэра Москвы Сергея Собянина. Самые популярные соцсети среди губернаторов – это Instagram (в 2018 г. там были зарегистрированы 72 главы регионов из 85, 81 – сейчас) и VK (в 2018 г. там были зарегистрированы 50 глав регионов, 70 – сейчас), подтверждает заместитель генерального директора АНО «Диалог регионы» Андрей Цепелев.
VK действительно зафиксировал с начала военной спецоперации «рост активности» на страницах руководителей регионов, говорит представитель пресс-службы соцсети: «Более чем в 2,5 раза выросло число подписок на аккаунты региональных органов власти, а число комментариев увеличилось на 27%». Но рост VK начался не сейчас, отмечает Цепелев: «Сегодняшний же тренд понятен. Губернаторы будут развивать активность во «В контакте», «Одноклассниках» и Telegram». По его словам, только «за последние пару недель 11 губернаторов завели Telegram-каналы, теперь таких в общей сложности 25»: «Это естественная реакция на возникающие риски и ограничения».
«Соцсети существенно отличаются по тому, кто в них представлен, поэтому какой-то части аудитории условный VK будет удобнее, какой-то нет, – говорит эксперт РАЭК Ирина Левова. – Тем не менее информировать граждан чиновникам нужно, ведь понятно, что вряд ли VK будет подвергнут блокировке». У VK аудитория больше в регионах, а у замедленного Роскомнадзором Facebook (вместе с Instagram входит в группу Meta) – в Москве, «постарше и с доходом повыше». По данным холдинга «Ромир» за январь 2022 г., охват аудитории VK составляет 41,7%, Instagram – 40,6%, а Facebook – 11,6%.
«Переход губернаторов в VK верное с политической точки зрения решение, – говорит гендиректор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. – Не только из-за замедления работы входящих в Meta соцсетей, но и в целях поддержки решений российских властей». Аудитория VK, по его оценке, разношерстная – «есть поле и для либералов, и для представителей других политических взглядов», на которых могут ориентироваться официальные лица. Также эксперт отметил, что VK работает полностью в российском правовом поле и с ним легче решать юридические вопросы, в том числе по блокировке аккаунтов.
«Вопрос только в том, на каком языке губернаторы будут общаться со своей аудиторией, отмечает эксперт. Ранее Зыков замечал лишь «единицы губернаторов», которые говорили с людьми на одном языке, не употребляя малопонятные слова. «Я бы не сказал, что все аккаунты губернаторов были адаптированы под специфику сетей», – согласен политолог Михаил Виноградов. Instagram, считает эксперт, отражал задачи привлечения внимания людей, которые не следят за политикой. Пока губернаторы ищут места в новых соцсетях «скорее по инерции», считает политолог Илья Гращенков, поскольку губернаторская повестка на фоне военной спецоперации уходит на второй план.