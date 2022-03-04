Губернаторы переходят в отечественные соцсети

«Соцсети существенно отличаются по тому, кто в них представлен, поэтому какой-то части аудитории условный VK будет удобнее, какой-то нет, – говорит эксперт РАЭК Ирина Левова. – Тем не менее информировать граждан чиновникам нужно, ведь понятно, что вряд ли VK будет подвергнут блокировке». У VK аудитория больше в регионах, а у замедленного Роскомнадзором Facebook (вместе с Instagram входит в группу Meta) – в Москве, «постарше и с доходом повыше». По данным холдинга «Ромир» за январь 2022 г., охват аудитории VK составляет 41,7%, Instagram – 40,6%, а Facebook – 11,6%.