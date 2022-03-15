Депутаты Госдумы во время региональной недели решили поработать в Донбассе

Депутаты Госдумы во время региональной недели решили поработать в ДонбассеДНР и ЛНР займутся вопросом сближения законодательства с Россией
Депутаты Госдумы от «Единой России» в рамках региональной недели, которая продлится до 20 марта, начали ездить в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Обычно во время региональной недели парламентарии встречаются с избирателями в тех субъектах Федерации, от которых избраны. Сейчас в ДНР и ЛНР, признанных Россией 21 февраля, находятся как минимум восемь депутатов Госдумы от «Единой России», сказал собеседник «Ведомостей» в партии. После начала специальной военной операции России на Украине в Донбассе побывало в общей сложности около 30 депутатов Госдумы, отмечает еще один единоросс.
Часть депутатов, врачей по специальности, работают в больницах, другие занимаются гуманитарной помощью, говорят эти собеседники «Ведомостей». По словам первого источника, среди депутатов, которые сейчас находятся в ДНР и ЛНР, – председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, его зам Бадма Башанкаев, а также еще два члена комитета – Олег Иванинский и Юлия Дрожжина. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 14 марта на совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном и региональными отделениями партии сказал, что единороссы направили в ДНР и ЛНР бригады волонтеров-медиков, их работу курируют Хубезов в Луганске, а Башанкаев в Донецке.
Зампред комитета по делам СНГ Артем Туров сообщил «Ведомостям», что в понедельник он уже уехал из Донецка, где был 12 и 13 марта. По его словам, депутаты работают в республиках для помощи с доставкой гуманитарных грузов жителям Донбасса. Еще один зампред этого комитета – бывший премьер ДНР Александр Бородай заявил, что находится на территории Донбасса вне привязки к расписанию региональных недель Госдумы, поскольку там воюют его товарищи. Для сближения законодательства народных республик и России уже созданы межпарламентские рабочие группы, в которые вошли представители Госдумы, а также парламентов ДНР и ЛНР, сказал он «Ведомостям». Бородай вошел в такую группу с ДНР (называть других ее участников он не стал «из соображений безопасности»).
Депутаты КПРФ не поехали в ДНР и ЛНР, сказал координатор фракции в Госдуме Николай Коломейцев: «Туда никого не пускают, поскольку идет спецоперация. Разве что в составе организованных групп, как ездил первый вице-спикер Совета Федерации [Андрей Турчак]». Последним из коммунистов в Донбассе был первый зампред думского комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев, сказал Коломейцев, отметив, что партия все равно готовит гуманитарные конвои в ДНР и ЛНР.
В ЛДПР организацией гуманитарной помощи занимается координатор ЛДПР в Ростовской области Евгений Кондратьев, говорит первый замруководителя фракции ЛДПР Василий Власов: «Я сам планирую поехать в Ростовскую область в конце этой недели в лагерь беженцев. Неправильно, когда наши военные во время спецоперации вместо решения военных задач должны охранять депутатов. Важнее, чтобы депутаты организовывали гуманитарную помощь». Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев также говорит, что фракция не направляет депутатов в ДНР и ЛНР. Партия сосредоточена на подготовке гуманитарной помощи и сборе средств для беженцев, сказал он.
«Единая Россия» использует сложившуюся ситуацию для укрепления имиджа партии, включенной в решение государственных задач, говорит политолог Ростислав Туровский: «Другие парламентские партии стремятся сильно не отставать. Помощь Донбассу с этой точки зрения оптимальна, поскольку может вызывать симпатии населения и при этом не будет вызывать особых споров. Кроме того, она реально востребована». Политолог Михаил Виноградов отмечает, что акцент же на гуманитарной составляющей позволяет снизить интенсивность подачи чисто военных новостей.