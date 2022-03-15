Депутаты Госдумы во время региональной недели решили поработать в Донбассе

Зампред комитета по делам СНГ Артем Туров сообщил «Ведомостям», что в понедельник он уже уехал из Донецка, где был 12 и 13 марта. По его словам, депутаты работают в республиках для помощи с доставкой гуманитарных грузов жителям Донбасса. Еще один зампред этого комитета – бывший премьер ДНР Александр Бородай заявил, что находится на территории Донбасса вне привязки к расписанию региональных недель Госдумы, поскольку там воюют его товарищи. Для сближения законодательства народных республик и России уже созданы межпарламентские рабочие группы, в которые вошли представители Госдумы, а также парламентов ДНР и ЛНР, сказал он «Ведомостям». Бородай вошел в такую группу с ДНР (называть других ее участников он не стал «из соображений безопасности»).