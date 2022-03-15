Российский удар по базе на западе Украины не привел к эскалации

Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто 14 марта, через день после российского ракетного удара по полигону и учебному центру Яворов у границы с Польшей, заявил, что удар по базе, где еще до начала военных действий складировалось иностранное оружие, подтверждает правильность отказа Будапешта поставлять Киеву летальные вооружения. Об этом Сийярто сообщил в своем Facebook. Этой позиции Венгрия придерживается с 28 февраля – четвертого дня военных действий на Украине, равно как и нежелания размещать на своей территории дополнительные контингенты НАТО.