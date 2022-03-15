Российский удар по базе на западе Украины не привел к эскалации

Российский удар по базе на западе Украины не привел к эскалацииМинобороны обещает продолжить удары по иностранцам, воюющим на стороне Киева
Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто 14 марта, через день после российского ракетного удара по полигону и учебному центру Яворов у границы с Польшей, заявил, что удар по базе, где еще до начала военных действий складировалось иностранное оружие, подтверждает правильность отказа Будапешта поставлять Киеву летальные вооружения. Об этом Сийярто сообщил в своем Facebook. Этой позиции Венгрия придерживается с 28 февраля – четвертого дня военных действий на Украине, равно как и нежелания размещать на своей территории дополнительные контингенты НАТО.
Советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 13 марта, заявил, что, несмотря на удар, американцы продолжат поставлять вооружения Киеву через западную украинскую границу. Салливан также заявил, что возможная атака территории стран НАТО приведет к автоматическому использованию ст. 5 Североатлантического договора.