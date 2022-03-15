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Российский удар по базе на западе Украины не привел к эскалации

Минобороны обещает продолжить удары по иностранцам, воюющим на стороне Киева
Илья Лакстыгал
Раненый солдат у больницы в Яворове / Kai Pfaffenbach / Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто 14 марта, через день после российского ракетного удара по полигону и учебному центру Яворов у границы с Польшей, заявил, что удар по базе, где еще до начала военных действий складировалось иностранное оружие, подтверждает правильность отказа Будапешта поставлять Киеву летальные вооружения. Об этом Сийярто сообщил в своем Facebook. Этой позиции Венгрия придерживается с 28 февраля – четвертого дня военных действий на Украине, равно как и нежелания размещать на своей территории дополнительные контингенты НАТО.

Советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 13 марта, заявил, что, несмотря на удар, американцы продолжат поставлять вооружения Киеву через западную украинскую границу. Салливан также заявил, что возможная атака территории стран НАТО приведет к автоматическому использованию ст. 5 Североатлантического договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных