Россия гарантировала себе достройку Бушерской АЭС в Иране

Россия гарантировала себе достройку Бушерской АЭС в ИранеЛавров объявил о получении Москвой таких гарантий при возобновлении иранской «ядерной сделки»
Россия получила затребованные ей 4 марта гарантии безопасности экономических связей с Ираном после возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД или «иранская ядерная сделка». – «Ведомости»). Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Москве. Трансляция велась на YouTube-канале российского дипведомства.
«Получили письменные гарантии. Они включены в текст самой договоренности о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, и в этих текстах обеспечена надежная защита всех предусмотренных СВПД проектов и направлений деятельности, включая непосредственное подключение наших компаний, специалистов», – сказал Лавров. Он отметил, что это в первую очередь касается «флагманского» российско-иранского энергетического проекта – строительства АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана (второй очереди. – «Ведомости»).
«Поэтому когда говорят американцы, что мы тормозим эту договоренность [требованиями гарантий], – это ложь. Договоренность пока еще окончательно не одобрена в некоторых столицах, и российская столица – Москва – не в их числе», – добавил российский министр. Он отметил, что Россия выступает за скорейшее возобновление иранской «ядерной сделки» «на основе изначально заложенного в ней баланса интересов».
«Мы ждем возвращения Соединенных Штатов в правовое поле этой ядерной сделки. Ждем отмены незаконных санкций, которые Соединенные Штаты ввели и которые больно бьют не только по Ирану и его народу, но и по целому ряду других стран», – сказал Лавров.
Ранее, 13 марта, газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США рассматривают заключение альтернативного соглашения с Ираном вместо СВПД. Это произошло после того, как 4 марта Россия запросила гарантии того, что ее связи с Ираном, которые будут открыты благодаря восстановлению сделки, не попадут под антироссийские санкции США. В Вашингтоне, как передавали собеседники WSJ, не хотят ради восстановления СВПД вести переговоры об исключениях в отношении санкций против России, введенных в связи с началом специальной операции на Украине.
11 марта восьмой раунд переговоров по ядерной сделке в Вене был приостановлен, как заявили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и его иранский коллега Абдоллахиан, из-за неназванных «внешних факторов». Кроме заинтересованности в достройке второго энергоблока АЭС в Бушере, Россия выполняет важные функции в самой сделке – она должна хранить у себя излишки иранского обогащенного урана и реконструировать атомный объект Фордо.
Снятие с Ирана после возобновления «ядерной сделки» нефтяного эмбарго может дать мировому рынку дополнительные 2–2,1 млн баррелей нефти в сутки, напоминает аналитик товарных рынков «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Фактический экспорт иранской нефти в направлении Китая уже постепенно растет даже на фоне санкций. Но для роста экспорта выше нынешних примерно 600 000 – 700 000 баррелей в сутки, которые добываются Ираном, понадобится значительное время и инвестиции, так что серьезного роста поставок в европейском направлении даже после снятия эмбарго ожидать не стоит. Кроме того, потенциальные 2 млн баррелей в сутки вряд ли «охладят» рынок больше, чем до $90 за баррель, считает Лукичева.
Получение гарантий строительства второго блока Бушерской АЭС – это серьезный успех России в текущей обстановке, говорит эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов. Можно предположить, что гарантии позволяют получать из Ирана свободно конвертируемую валюту в оплату строительства, говорит он. В нынешней ситуации финансовой блокады это важно, кроме того, Россия получает долгосрочную перспективу загрузки этого блока своим топливом.
Работы по строительству второго энергоблока Бушерской АЭС начались в 2019 г. и находятся на начальной стадии. В 2019 г. вице-премьер (на тот момент министр энергетики) Александр Новак оценивал стоимость проекта в $11 млрд.