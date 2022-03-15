Россия гарантировала себе достройку Бушерской АЭС в Иране

Снятие с Ирана после возобновления «ядерной сделки» нефтяного эмбарго может дать мировому рынку дополнительные 2–2,1 млн баррелей нефти в сутки, напоминает аналитик товарных рынков «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Фактический экспорт иранской нефти в направлении Китая уже постепенно растет даже на фоне санкций. Но для роста экспорта выше нынешних примерно 600 000 – 700 000 баррелей в сутки, которые добываются Ираном, понадобится значительное время и инвестиции, так что серьезного роста поставок в европейском направлении даже после снятия эмбарго ожидать не стоит. Кроме того, потенциальные 2 млн баррелей в сутки вряд ли «охладят» рынок больше, чем до $90 за баррель, считает Лукичева.