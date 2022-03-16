США безуспешно требуют от Китая присоединиться к антироссийским санкциям

США безуспешно требуют от Китая присоединиться к антироссийским санкциямЧасть китайского бизнеса это может сделать, но правительство помогать американцам не будет
США требуют от Китая соблюдать антироссийские санкции и не оказывать России помощь, в том числе и военную, грозя наказаниями и изоляцией. Об этом, как сообщило Reuters, помощник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил члену политбюро ЦК КПК Ян Цзечи на их встрече, которая состоялась 14 марта вечером в Риме. По сообщению китайского агентства «Синьхуа», в ответ Ян Цзечи повторил позицию КНР по украинскому вопросу, которую она заняла сразу после начала военной спецоперации операции России.
«Положение дел в этой стране сейчас достигло такого состояния, которого Китай не хотел бы видеть, – сказал Ян Цзечи. – КНР неизменно выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств и соблюдение целей и принципов Устава ООН. Китайская сторона всеми силами содействует переговорам для достижения мира». Кроме того, Ян Цзечи указал «на необходимость выяснить историческую причину возникновения украинской проблемы и отреагировать на рациональные озабоченности всех сторон».
Особенно США беспокоит, что Россия может получить военную помощь Китая в виде поставок ударных беспилотников, сообщают CNN и Bloomberg. Об этом США сообщили своим союзникам, пишут эти СМИ. Представитель МИД Китая опроверг эту информацию. По словам источника в российской оборонной промышленности, закупать сейчас в Китае крупные ударные беспилотники просто нецелесообразно, так как обучение персонала займет длительное время.
Судя по реакции в китайских и западных СМИ, встреча Салливана и Ян Цзечи завершилась неудачно, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин. США, с одной стороны, просят от Китая помощи в достижении мира на Украине и изоляции России, а с другой – совершают раздражающие Пекин действия по тайваньскому вопросу. В ближайшие месяцы во внешней торговле России будет проявляться эффект шока от нарушения привычных механизмов расчетов, производственных цепочек, логистики, продолжает эксперт, так или иначе это будет сказываться и на торговле с Китаем, который в перспективе станет почти безальтернативным главным экономическим и технологическим партнером Москвы, это произойдет потому, что США, ЕС и азиатские союзники американцев (Япония и Южная Корея) будут держать Россию в изоляции. Впрочем, многие крупные китайские компании с бизнесом в США будут соблюдать санкции, но им есть альтернативы. Кроме того, Россия и КНР провели определенную работу по созданию защищенной инфраструктуры для обеспечения двусторонней торговли – так, доля рубля в 2020 г. в ее объеме составила 7%, а юаня – 17%. Россия при этом накопила самые большие в мире резервы в юанях, которые оцениваются в $140 млрд, что также должно поддержать торговлю, считает Кашин.
Китай будет по возможности максимально аккуратно исполнять ограничения США в отношении России, опасаясь вторичных санкций, говорит руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. Пекин очень сильно зависит от технологий из США и ЕС, поясняет Габуев. Но при этом своих технологических санкций против России КНР вводить не будет, уверен эксперт.
Основания для Китая исполнять американские санкции против России близки к нулю, уверен руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. В условиях, когда Китай сам находится под торговыми ограничениями США, снятие которых не предвидится, реальных стимулов следовать требованиям Вашингтона у Пекина нет. Учитывая, что уже введенными санкциями США пытается не дать Китаю стать мощной экономической державой, отрезая его от передовых технологий, принципиальная позиция руководства КНР о вреде санкций не поменяется, отмечает Ломанов. К тому же выгод от следования в фарватере Вашингтона Китай также не получит, тем более что американский истеблишмент явно демонстрирует антикитайскую риторику, а предпосылок к улучшению отношений с США нет.