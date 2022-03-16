США безуспешно требуют от Китая присоединиться к антироссийским санкциям

Судя по реакции в китайских и западных СМИ, встреча Салливана и Ян Цзечи завершилась неудачно, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин. США, с одной стороны, просят от Китая помощи в достижении мира на Украине и изоляции России, а с другой – совершают раздражающие Пекин действия по тайваньскому вопросу. В ближайшие месяцы во внешней торговле России будет проявляться эффект шока от нарушения привычных механизмов расчетов, производственных цепочек, логистики, продолжает эксперт, так или иначе это будет сказываться и на торговле с Китаем, который в перспективе станет почти безальтернативным главным экономическим и технологическим партнером Москвы, это произойдет потому, что США, ЕС и азиатские союзники американцев (Япония и Южная Корея) будут держать Россию в изоляции. Впрочем, многие крупные китайские компании с бизнесом в США будут соблюдать санкции, но им есть альтернативы. Кроме того, Россия и КНР провели определенную работу по созданию защищенной инфраструктуры для обеспечения двусторонней торговли – так, доля рубля в 2020 г. в ее объеме составила 7%, а юаня – 17%. Россия при этом накопила самые большие в мире резервы в юанях, которые оцениваются в $140 млрд, что также должно поддержать торговлю, считает Кашин.