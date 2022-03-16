В марте президент должен выбрать кандидата на пост главы Банка России

«Текущая ситуация такая многоплановая и сложная, что нельзя исключать любого поворота событий – в частности, что ничего не изменится и Набиуллина останется на своем посту», – заявил «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента. Другие источники «Ведомостей» в партии «Единая Россия» и администрации президента не берутся однозначно предсказать, кто будет предложен на этот пост. Один из них предполагает, что Набиуллина может остаться. Еще один собеседник говорит, что не слышал, чтобы «решение по [отставке или назначению] Набиуллиной было принято». Третий собеседник сказал, что сейчас это «расстрельная должность». Представитель «Единой России» заявил, что в партии сначала дождутся кандидатуры на пост председателя ЦБ, которую внесет президент.