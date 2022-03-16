В марте президент должен выбрать кандидата на пост главы Банка России

В марте президент должен выбрать кандидата на пост главы Банка РоссииИсточники «Ведомостей» не исключают любого поворота событий, включая выдвижение Эльвиры Набиуллиной
Кадровое решение по назначению главы Центробанка (ЦБ) должно быть принято до 24 марта. Именно к этому моменту глава государства должен представить в Госдуму своего кандидата на пост руководителя Банка России, напомнил «Ведомостям» председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков. Но он может сделать это и раньше: точная дата, когда это произойдет, неизвестна, как и имя будущего главы ЦБ. «Процедура внесения и рассмотрения кандидатуры руководителя ЦБ строго регламентирована – не сомневаемся, что она будет выполнена», – подчеркнул собеседник «Ведомостей» в Госдуме.
В регламенте Госдумы говорится, что кандидатуру председателя Банка России представляет глава государства – не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий руководителя Банка России. Сначала она рассматривается на заседании думского комитета по финрынку, после чего комитет вносит проект постановления Госдумы на рассмотрение нижней палаты (она принимает решение простым большинством голосов). Кандидат должен выступить перед депутатами с краткой программой предстоящей деятельности, а те – задать вопросы и высказать мнение по кандидатуре.
Кремль до сих пор не высказывался по поводу своих предпочтений. «Мы никогда не анонсируем [кадровые решения]. Когда президент внесет, тогда и внесет» – так сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, останется ли Набиуллина на посту председателя ЦБ, учитывая, что через неделю президент должен внести кандидатуру на пост председателя ЦБ.
По словам одного из источников «Ведомостей» на Старой площади, спекуляции на тему того, будет ли она переназначена на этот пост, возникли в том числе потому, что Набиуллина не вошла в президиум правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.
Его состав был утвержден премьером Михаилом Мишустиным 15 марта, и единственное ведомство, которое представил не руководитель в составе президиума этой правкомиссии, – это ЦБ. Банк России там представляет первый зам Набиуллиной Владимир Чистюхин. В этом решении может быть своя логика, говорит другой близкий к администрации президента источник «Ведомостей»: в состав правкомиссии «не обязательно включать первых лиц», а включение в ее состав первого зама позволяет не согласовывать каждое решение в ее рамках с Набиуллиной.
«Текущая ситуация такая многоплановая и сложная, что нельзя исключать любого поворота событий – в частности, что ничего не изменится и Набиуллина останется на своем посту», – заявил «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента. Другие источники «Ведомостей» в партии «Единая Россия» и администрации президента не берутся однозначно предсказать, кто будет предложен на этот пост. Один из них предполагает, что Набиуллина может остаться. Еще один собеседник говорит, что не слышал, чтобы «решение по [отставке или назначению] Набиуллиной было принято». Третий собеседник сказал, что сейчас это «расстрельная должность». Представитель «Единой России» заявил, что в партии сначала дождутся кандидатуры на пост председателя ЦБ, которую внесет президент.
Набиуллина заняла пост председателя ЦБ в 2013 г., а в июне 2017 г. Госдума продлила ее полномочия еще на пять лет.
28 февраля в Кремле заявляли, что не сомневаются в эффективности и надежности действий ЦБ в сложившейся ситуации. «До сих пор у нас не было повода сомневаться в эффективности и надежности нашего ЦБ. Нет повода сомневаться в эффективности и сейчас», – отмечал Песков.
Из-за «кардинальных изменений» внешних условий для российской экономики ЦБ 28 февраля резко повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%, чтобы в том числе уберечь сбережения граждан от обесценения. Регулятор также заморозил выплаты по акциям и еврооблигациям для иностранцев и запретил российским банкам переводить деньги гражданам и юрлицам из 43 недружественных стран за рубеж.
Кроме того, Банк России отменил торги акциями и облигациями на Мосбирже: они не проводятся третью неделю. Открытие торгов сейчас «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям», отмечал представитель регулятора.
Представитель Банка России не успел оперативно ответить на запрос «Ведомостей».