Стражей исламской революции могут исключить из террористов

Источники Axios в израильском и американском правительствах уточняют, что такой уступкой должно быть «публичное обязательство Ирана по деэскалации в регионе». Иранцы активно действуют в трех локальных конфликтах: сирийском, ливанском и йеменском. При этом, сообщает Axios, в администрации Джо Байдена хотят оставить за собой право изменить решение, если они решат, что Тегеран не выполнил свое обещание. При этом в израильском правительстве озабочены тем, что Вашингтон не потребовал конкретных обязательств Тегерана не наносить удары по американцам и их союзникам на Ближнем Востоке.