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Стражей исламской революции могут исключить из террористов

Так для Вашингтона важна иранская нефть
Илья Лакстыгал
КСИР является военно-политическим формированием, имеющим собственные сухопутные силы, флот, ВВС и промышленность / AFP

США могут убрать Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка иностранных террористических организаций, сообщают издания Reuters и Axios со ссылкой на источники. По данным собеседника Reuters, это может быть сделано в обмен на некое обязательство Тегерана «сдерживать» часть своих элит, однако источник отметил, что Вашингтон пока не решил, в чем именно должна заключаться уступка Тегерана.

Источники Axios в израильском и американском правительствах уточняют, что такой уступкой должно быть «публичное обязательство Ирана по деэскалации в регионе». Иранцы активно действуют в трех локальных конфликтах: сирийском, ливанском и йеменском. При этом, сообщает Axios, в администрации Джо Байдена хотят оставить за собой право изменить решение, если они решат, что Тегеран не выполнил свое обещание. При этом в израильском правительстве озабочены тем, что Вашингтон не потребовал конкретных обязательств Тегерана не наносить удары по американцам и их союзникам на Ближнем Востоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных