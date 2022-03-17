Депутаты «Справедливой России» предлагают провести амнистию по экономическим статьям

Объявление амнистии по ст. 103 Конституции находится в ведении Госдумы. В последний раз амнистия в России проводилась в 2015 г., она была приурочена к 70-летию Победы, до этого – в 2013 г. в связи с 20-летием Конституции. И, как напоминает политолог Павел Склянчук, в обоих случаях инициатива исходила от президента, а нижняя палата парламента поддерживала такое решение. «Предпосылок к тому, что проект в данной ситуации и в данном виде будет принят, не просматривается, учитывая, что подобные решения должны тщательно прорабатываться», – считает эксперт.