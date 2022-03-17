Депутаты «Справедливой России» предлагают провести амнистию по экономическим статьям

Депутаты «Справедливой России» предлагают провести амнистию по экономическим статьямВ последний раз ее объявляли в 2015 году
Проект постановления об амнистии внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России», включая лидера фракции Сергея Миронова. В период «серьезной санкционной нагрузки» на Россию они предложили вернуть к активной экономической деятельности предпринимателей, которые могли бы создавать «необходимые для импортозамещения» организации, новые рабочие места. Амнистию предложили для лиц, впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики. Согласно проекту постановления, попавшие под амнистию будут освобождены от наказания, но не от возмещения вреда.
Руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева говорит, что в проекте амнистии речь идет, по сути, о частичной амнистии для бизнеса – например, по ст. 159 УК (мошенничество) предлагается амнистировать по ч. 1, 2 и 5. Большая же часть предпринимателей обвиняется по ч. 3 и 4 ст. 159 УК, отмечает она.
Зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг утверждает, что амнистия для осужденных по экономическим статьям актуальна, когда страна нуждается в тех, «кто способен что-то сделать для экономики». «Во время Великой Отечественной войны отпускали осужденных, чтобы они могли идти на фронт. Сейчас освобождаем людей, чтобы они шли на экономический фронт», – пояснил Гартунг.
Ранее о необходимости провести амнистию на фоне новых санкций заявлял уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов: «Считаю, что амнистия <...> лежит не только в русле гуманности, но и способна укрепить среду МСП, находящуюся сейчас под санкционным давлением». В 2021 г. в столичных СИЗО содержалось под стражей более 1600 предпринимателей, из которых свыше 1300 – по ст. 159 УК, приводила пресс-служба омбудсмена данные ФСИН.
Объявление амнистии по ст. 103 Конституции находится в ведении Госдумы. В последний раз амнистия в России проводилась в 2015 г., она была приурочена к 70-летию Победы, до этого – в 2013 г. в связи с 20-летием Конституции. И, как напоминает политолог Павел Склянчук, в обоих случаях инициатива исходила от президента, а нижняя палата парламента поддерживала такое решение. «Предпосылок к тому, что проект в данной ситуации и в данном виде будет принят, не просматривается, учитывая, что подобные решения должны тщательно прорабатываться», – считает эксперт.
Но в бизнес-сообществе амнистию поддерживают. «Предприниматели, которые обращались к нам за помощью, говорили о желании быть полезными в непростой момент», – сказала «Ведомостям» уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. Президент Конфедерации труда России, член президентского совета по правам человека Борис Кравченко отмечает, что гуманные действия пойдут на пользу, но не стоит рассчитывать на то, что эти меры «как-то повлияют на решение углубившихся экономических проблем».