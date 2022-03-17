Российские дипломы столкнутся с проблемами на Западе

Только для членов СЕ открыта и Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Не членам Совета Европы она доступна для подписания в случае, если государство принимало участие в ее разработке, но Россия конвенцию подписала только в январе 1999 г., а ратифицировала через семь лет, в октябре 2006 г. Через год после этого Россия вступила в Группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО, организация создана Советом Европы), что было предусмотрено конвенцией. После этого Генпрокуратура России регулярно принимала участие в пленарных заседаниях организации и представляла туда отчеты. Последний, согласно данным Генпрокуратуры, она направила в августе 2020 г. По его итогам в ГРЕКО сделали вывод, что Россия «удовлетворительным образом» выполнила 9 из 22 рекомендаций организаций. Среди выполненных – повышение прозрачности законодательного процесса, принятие кодекса этики для членов парламента, который касается ситуаций с конфликтом интересов, а среди невыполненных – усиление роли судебной власти при отборе кандидатов на роль судей и возможность инициирования проверок деклараций о доходах парламентариев парламентскими комитетами.