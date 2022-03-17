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Российские дипломы столкнутся с проблемами на Западе

Выход из Совета Европы означает прекращение действия целого ряда договоров
Марина Царева
Исключение из Совета Европы и денонсация конвенций может повлечь неожиданные последствия, например, для желающих учиться в других странах / Arnd Wiegmann / Reuters

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) на следующей неделе начнет оценку правовых последствий исключения России из организации. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы СЕ. 16 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех жалоб против России до определения им правовых последствий выхода страны из СЕ. 17 марта ЕСПЧ приостановил работу судьи от России Михаила Лобова по аналогичной причине. Лобов, четвертый судья ЕСПЧ от России с 1998 г., вступил должность только 10 января 2022 г.

В пресс-службе Совета Европы «Ведомостям» пояснили, что КМСЕ оценит влияние исключения России на «функционирование системы конвенций», в частности Европейской конвенции по правам человека. Оценка коснется подачи заявлений в ЕСПЧ и процедуры вынесения Евросудом постановлений или решений, а также осуществления контроля за их исполнением. КМСЕ также решит, что произойдет с другими ратифицированными Россией конвенциями СЕ и работой совещательных органов, предусмотренной в рамках отдельных конвенций.

Всего России, согласно данным на сайте Совета Европы, доступно для подписания и ратификации 223 конвенции или протокола. Из них подписанными являются 73 документа, ратифицированными – 69. Помимо Европейской конвенции по правам человека это Конвенция о предупреждении терроризма, Конвенция по контрафактной медицинской продукции и деятельности, представляющей угрозу для здоровья, Конвенция о взаимной административной помощи в налоговой области. В некоторых из этих договоров участие доступно только государствам – членам СЕ, в некоторых участие возможно по приглашению КМСЕ.

Юрист Кирилл Коротеев объясняет, что Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе, открыта не только для членов СЕ, но и для членов ЮНЕСКО (Россия состоит в этом органе ООН). Она облегчает признание профквалификаций странами-участницами. Коротеев отмечает, что исключить Россию из ООН невозможно, поскольку Россия является постоянным членом Совбеза, а значит, и действие этой конвенции для России не прекратится. Юрист Григор Аветисян не исключает, что из-за выхода России из Совета Европы может возникнуть вопрос о переподписании этой и аналогичных конвенций, поскольку статус страны изменился, хотя это и маловероятно: «Для выхода из этого соглашения его надо будет денонсировать отдельно [со стороны России]».

При этом доступ россиян в университеты из-за исключения из СЕ все же может осложниться. Конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в университеты, доступна только для членов СЕ. По ней страны договариваются о признании дипломов. Россия подписала эту конвенцию в ноябре 1996 г., через несколько месяцев после вступления в СЕ, а ратифицировала в сентябре 1999 г. Коротеев говорит, что вопрос признания дипломов может решаться не только договорами: «Много межуниверситетских программ, которые могут действовать или не действовать независимо [от международных договоров]».

Только для членов СЕ открыта и Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Не членам Совета Европы она доступна для подписания в случае, если государство принимало участие в ее разработке, но Россия конвенцию подписала только в январе 1999 г., а ратифицировала через семь лет, в октябре 2006 г. Через год после этого Россия вступила в Группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО, организация создана Советом Европы), что было предусмотрено конвенцией. После этого Генпрокуратура России регулярно принимала участие в пленарных заседаниях организации и представляла туда отчеты. Последний, согласно данным Генпрокуратуры, она направила в августе 2020 г. По его итогам в ГРЕКО сделали вывод, что Россия «удовлетворительным образом» выполнила 9 из 22 рекомендаций организаций. Среди выполненных – повышение прозрачности законодательного процесса, принятие кодекса этики для членов парламента, который касается ситуаций с конфликтом интересов, а среди невыполненных – усиление роли судебной власти при отборе кандидатов на роль судей и возможность инициирования проверок деклараций о доходах парламентариев парламентскими комитетами.

Главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев говорит, что особенности договоров, вероятно, будут предметом переговоров между генсекретариатом организации и российскими властями: «Сегодняшняя ситуация беспрецедентна и юридически не урегулирована в документах заранее».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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